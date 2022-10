Les restaurants en ont plein leur assiette : Restaurants Canada débarque sur la Colline parlementaire avec une liste de propositions

English French

TORONTO, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada lance aujourd’hui « Plein notre assiette! », une campagne nationale qui propose aux acteurs gouvernementaux des recommandations pour remettre sur pied le secteur des services alimentaires, très durement touché par la pandémie, dans l’espoir d’éveiller l’intérêt sur le sort de ce secteur et de susciter des changements politiques. Trois grands défis sont soulignés : l’importante pénurie de main-d’œuvre, l’inflation galopante, et les problèmes d’approvisionnement.



Les restaurants et les nombreuses PME qui composent le secteur canadien des services alimentaires sont essentiels à notre société. Ils fournissent des milliers d’emplois, nourrissent des millions de personnes et contribuent à resserrer le tissu social en offrant des lieux de rassemblement où l’on peut célébrer, s’amuser et partager.

L’industrie de la restauration est le quatrième plus grand employeur du secteur privé au pays : elle emploie directement plus d’un million de Canadiens et fait vivre 98 000 entreprises, alimentant du même coup la relance économique au pays. Le secteur des services alimentaires soutient par ailleurs indirectement plus de 290 000 autres emplois dans des industries connexes en achetant chaque année pour 32 milliards de dollars en nourriture et en boissons.

« Mais les services alimentaires du pays sont à la croisée des chemins, prévient Christian Buhagiar, PDG de Restaurants Canada. Sans l’appui de nos gouvernements, nous risquons de perdre de nombreux joueurs dans ce secteur pourtant extrêmement important. Notre campagne vise à éveiller les gens à notre situation, et surtout à provoquer des changements. Nous demandons aux décideurs de nous prêter l’oreille, pour mieux fournir ensuite à notre industrie ce dont elle a besoin pour se relever et redevenir un pilier majeur de l’économie. »

Le soutien gouvernemental est plus essentiel que jamais si l’on veut que les services alimentaires puissent prendre leur place dans la nouvelle réalité post-pandémie. Voici quelques-unes des pistes de solution que Restaurants Canada propose pour sortir le secteur du mode survie et le remettre sur la voie de la prospérité :

Améliorer et alléger le processus de demande de résidence pour les immigrants, accélérer le traitement des demandes, et garantir aux immigrants et aux nouveaux Canadiens que leurs familles pourront les rejoindre ici.

Créer, au sein du Programme des travailleurs étrangers temporaires, un nouveau volet axé sur le secteur alimentaire.

Adopter une approche holistique pour atteindre les objectifs en matière de réduction du plastique.

Faire plafonner les frais d’interchange liés aux cartes de crédit et de débit, et éliminer les frais imposés au marchand de la portion des taxes inscrite sur les factures de restaurants.

Envisager l’exonération partielle ou complète du remboursement des prêts consentis en vertu du CUEC, du PCSTT ou du PCE.



Les restaurants sont plus qu’un lieu où manger : ils sont essentiels à nos collectivités et cruciaux pour le rétablissement de notre pays. Mais ils en ont déjà plein leur assiette! N’alourdissons pas leur fardeau.

Pour en savoir plus sur la campagne #PleinNotreAssiette, visitez PleinNotreAssiette.ca.



À propos de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements. Avant le début de la pandémie de COVID-19, cette industrie valait 95 milliards de dollars et employait directement 1 million de travailleurs, en plus d’être la principale source de premiers emplois au Canada et de servir chaque jour 22 millions de clients partout au pays. En raison des impacts de la pandémie, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et des milliards de dollars de chiffre d’affaires. www.restaurantscanada.org

Médias : Tianna Goguen │ 416-738-7134 │ media@restaurantscanada.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52396cd6-ebcd-4b61-9c50-fb69f1b2a22e/fr