Atos sélectionné par le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer pour le contrat Réseau Radio du Futur (RRF)

Atos et ses partenaires se voient attribuer le développement et la fourniture du système clé d’information de gestion du RRF

Paris, le 13 octobre 2022 – Atos et son écosystème de partenaires ont été sélectionnés par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour le développement et la fourniture du « Système d'information de gestion » du Réseau Radio du Futur (RRF), le réseau haut débit sécurisé et résilient des forces de secours et sécurité intérieure. Le montant de l’accord cadre du Lot 3, attribué au consortium mené par Atos, est de 43 millions d’euros pour une durée de 7 ans.

Le RRF vise à bâtir un système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et haut débit (4G et 5G) au profit des services en charge des missions relevant du traitement de l’urgence, tant dans le domaine de la sécurité publique que dans celui du secours aux personnes et aux populations. Véritable rupture technologique et organisationnelle, ce système équipera jusqu’à 300 000 utilisateurs des forces de sécurité et de secours telles que la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers et les personnels de la sécurité civile.

Dans ce contexte, Atos et ses partenaires auront pour charge la conception et la livraison du « système d’information et de gestion » du réseau, portail clé qui assurera l’interface avec les usagers du RRF et la direction du RRF. Il permettra aux forces de sécurité et de secours de recevoir des offres commerciales, de passer leurs commandes, recevoir leurs factures, gérer les matériels mis à leur disposition (tels que les terminaux, tablettes ou clés 4G), ainsi que de gérer la qualité de service du réseau et ses principales composantes. Il facilitera également la convergence des bonnes pratiques entre utilisateurs.

L’ensemble des fonctionnalités seront personnalisées en tenant compte des besoins métiers spécifiques des différentes catégories d’usagers. L’écosystème mené par Atos assurera la sécurité et la résilience de l’interface et s’assurera de créer les conditions de la scalabilité du système.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et de participer à un projet d’envergure qui vise à soutenir nos forces de sécurité et de secours nationales. Il s’agit d’une nouvelle preuve de la confiance de l’Etat dans l’expertise d’Atos sur des projets à forts enjeux. Le lot 3 du RRF occupe un rôle clé dans la réussite du système, puisqu’il en constituera la vitrine principale et permettra de faire converger les bonnes pratiques autour de son utilisation. Dans cette optique, nous travaillerons main dans la main d’une part avec les utilisateurs du système pour en personnaliser les fonctionnalités et accélérer son déploiement ; d’autre part avec les autres acteurs industriels du programme pour veiller à une intégration optimale » précise Yannick Tricaud, Président d’Atos France et Président d’Atos Europe du Sud.

Par ailleurs, Atos a également été retenu au sein du consortium piloté par Airbus et Capgemini pour le Lot 2 du RRF (« Intégrateur, cœur de réseau, MCX et terminal ») qui vise à fournir au RRF l'ensemble des capacités lui permettant d'assurer son rôle d'opérateur de communications mobiles pour des missions critiques.

Ces nouveaux contrats soulignent la place d’Atos en tant que partenaire technologique clé du secteur public et des forces de sécurité et de secours, ainsi que la pertinence de son offre technologique souveraine.

