Sunwing propose aux Canadiens d’obtenir Plus, Plus, Plus de ce qu’ils recherchent dans le cadre de sa nouvelle campagne créative, faisant ressentir tout le plaisir et l’envie de voyager

MONTRÉAL, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Sunwing dévoile sa nouvelle campagne créative et son message publicitaire Plus, Plus, Plus, misant sur ce dont les clients souhaitent vraiment profiter pendant leurs escapades tout compris : plus de valeur et d’expériences. Le message commercial haut en couleur, plein de vie, dynamique et véritablement branché de Sunwing saisit l’essence de l’ambiance tendance et insouciante des années 70, tout en étant porteur d’idées de vacances et d’une vive envie de voyager. La campagne va au-delà de ce à quoi les clients s’attendent habituellement de Sunwing, c’est-à-dire des vacances à prix abordables auprès d’un public de masse, et illustre à quel point les Canadiens peuvent non seulement économiser plus sur un forfait vacances Sunwing, mais aussi s’amuser plus, explorer plus et célébrer plus à destination. Réalisé par Scott Cudmore, un cinéaste primé, et axé sur la vision prônée par certaines des marques les plus réputées au Canada, ce message montre aux Canadiens comment la campagne Plus, Plus, Plus se concrétise sous les tropiques. Ils peuvent le visionner au lien suivant : https://bit.ly/3erHr84.



« Au cours de la dernière année, notre équipe a fait preuve d’un dévouement inébranlable pour refaçonner la proposition de valeur et la personnalité de la marque de Sunwing afin de continuer à élargir notre clientèle à chacune des étapes. Tous ces efforts ont mené à la conception d’une marque plus amusante, dynamique et pleine de vie qui illustre toute l’étendue des produits, services et expériences de voyage que les clients recherchent », a déclaré Samantha Taylor, chef de la direction marketing, Groupe de Voyage Sunwing. « Avec l’intégration d’autant de changements au fil des deux dernières années, il était crucial pour nous d’être à l’écoute de nos clients et de découvrir ce qui comptait le plus pour eux alors que nous nous préparions pour la période hivernale. Nous avons pu constater que les Canadiens souhaitent obtenir une plus grande valeur, pas seulement en matière de prix, afin de profiter pleinement de leurs vacances grandement méritées et de vivre une expérience mémorable à destination. La nouvelle identité de notre marque souligne tout à fait ces aspects. Qu’il s’agisse de tarifs réduits au spa, d’excursions, d’avantages exclusifs, de surclassements de chambres ou de bien plus encore, nous sommes heureux de montrer aux Canadiens à quel point ils peuvent en obtenir plus sous notre aile. »

Sunwing a insufflé une toute nouvelle énergie jeune et vibrante au positionnement de sa marque et à sa campagne de marketing. Celle-ci mise tout particulièrement sur des expériences de voyage inoubliables, et comporte des annonces à la radio, des panneaux publicitaires, des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos sur les plateformes numériques et l’achat de messages publicitaires dans les cinémas Cineplex cet automne. La campagne adopte également un ton plus vif et jeune qui dénote davantage toute l’énergie et l’enivrement des voyages.

Afin de célébrer le lancement du nouveau message commercial, Sunwing encourage les Canadiens à emboîter le pas avec un concours interactif sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de ce concours, les gens peuvent montrer à quel point ils bougent au son de la musique sur TikTok et Instagram afin de courir la chance de gagner un forfait vacances tout compris pour deux personnes avec Sunwing à l’hôtel Planet Hollywood Cancun au Mexique!

Pour participer :

Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent soumettre leur vidéo sur TikTok ou Instagram*.

Il doit s’agir d’une vidéo de 5 à 15 secondes sur TikTok ou une vidéo (Reel) de 5 à 15 secondes sur Instagram montant une danse originale utilisant le fichier audio More, More, More.

Les participants doivent inclure le mot-clic #BougezPlusAvecSunwing (ou #MoveMoreWithSunwing) dans la légende de la vidéo.

Ils doivent suivre @sunwingvacations sur la plateforme sur laquelle la vidéo sera publiée (TikTok ou Instagram).

Limite d’une participation par personne, par plateforme.

Le concours prend fin le vendredi 28 octobre 2022.

* Des modalités et conditions s’appliquent. Suivez-nous et visitez notre page sur TikTok à tiktok.com/@sunwingvacations et sur Instagram au instagram.com/sunwingvacations/?hl=fr pour en savoir plus.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd1d3108-93ca-4ee6-8e67-b77b6eadde12



A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9903204a-003d-4a0a-893c-1fa05fcd4bbc

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15006f24-68a6-48ae-9cc7-648ccb2c5462

Video: Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e2838e9-b520-4c62-b44d-cc159844ba33