Ibexa : un Acteur Majeur dans le rapport Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer

L’éditeur de de plateforme d'expérience digitale Ibexa est ravi d'annoncer qu'Ibexa DXP a été reconnu comme un Acteur Majeur dans le rapport Gartner® Peer Insights "Voice of the Customer" dans la catégorie Digital Experience Platforms publié en juillet 2022. Résultats sur la base de 23 commentaires clients donnés en mai 2022.



Sur la base des avis des clients, Ibexa n’a pas une, mais deux des notes les plus élevées lors de sa première apparition dans le rapport sur les Digital Experience Platforms sur la base de 23 avis clients donnés en mai 2022 :

L’éditeur a obtenu la note globale la plus élevée basée sur les avis des clients : 4,5 sur 5 et la plus haute volonté de recommander l’éditeur : à 93 %. « Tout le monde chez Ibexa est profondément fier, honoré et ravi de ces résultats », déclare Bertrand Maugain, PDG d'Ibexa. « Nous apprécions énormément nos clients qui nous font confiance pour les aider dans leur transformation digitale et qui partagent leurs avis sur le produit sur le site d'évaluation Gartner Peer Insights.

« Nous nous engageons à innover en permanence pour Ibexa DXP et à créer une offre capable de résoudre de nombreux défis B2B complexes, et nous pensons que cette reconnaissance démontre que nous tenons notre promesse. Nous estimons que notre position valide notre stratégie visant à donner aux entreprises B2B les ressources nécessaires pour offrir des expériences en ligne de calibre mondial et accroître leurs revenus d’e-commerce. »

Les avis des clients proviennent de secteurs verticaux de l'industrie dans les services, la fabrication, la finance, les médias, l'éducation, etc., ainsi que de tailles organisationnelles variables. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'avis rédigés par nos clients sur Gartner Peer Insights qui, selon nous, ont contribué à notre note globale la plus élevée :



- Avec Ibexa DXP, il est moins compliqué de concevoir du contenu digital

« Ibexa DXP m'a fourni une expérience gratifiante et enrichissante depuis le début. Cette solution est excellente pour gérer le contenu Web de toute entreprise, ce qui permet d'offrir une meilleure expérience aux clients et de s'assurer que ce qu'ils s'attendent à réaliser, ils peuvent le réaliser. Avec Ibexa DXP, les interactions numériques peuvent être augmentées plus rapidement car la plateforme dispose d'outils adaptés au monde numérique qui aident à promouvoir un contenu plus personnalisé destiné à une audience spécifique. » Spécialiste informatique dans l'industrie des services, 11 avril 2022

Excellent produit qui a du sens

Excellente expérience de travail en utilisant l'outil et en collaborant avec des collaborateurs de qualité chez Ibexa. Sr. Directeur de Communications Digitales Senior chez Ibexa dans une Industrie Diverse, le 15 Mars 2022



Framework simple et convivial pour votre entreprise, rapide et stable. Facile à prendre en main et à maintenir. Excellent framework convivial sans trop de complications.

Ingénieur logiciel dans l'industrie des services informatiques, 30 mars 2022.

Si vous avez une histoire Ibexa à partager, nous vous encourageons à rejoindre Gartner Peer Insights et à rédiger un commentaire sur Ibexa DXP.

Ibexa a récemment annoncé le lancement de la dernière version d'Ibexa DXP offrant une multitude de nouvelles fonctionnalités et un tout nouveau produit, notamment Ibexa CDP qui permet à chaque entreprise de générer un engagement client plus important et plus personnalisé.

D’autre part, notre nouvelle fonctionnalité de comptes d'entreprise vous permet de gérer les acheteurs B2B en attribuant des rôles et des réglementations spécifiques à diverses entités corporatives et commerciales. Elle améliore et personnalise leur expérience en fonction de leurs besoins et spécifications particuliers.

Parmi les autres nouvelles mises à jour, citons l'amélioration du catalogue produits qui permet l'organisation et la segmentation d'une offre produits complète en catalogues produit plus personnalisés et plus efficaces.



