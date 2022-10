Renault Group: The Future Is NEUTRAL : l’économie circulaire entre dans une nouvelle ère

English French

The Future Is NEUTRAL : l’économie circulaire entre dans une nouvelle ère

Renault Group crée T he Future Is NEUTRAL, la première entreprise opérant sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire automobile , et ayant pour vocation d ’engager l’industrie automobile à tendre vers la neutralité en ressources .

Rassemblant toutes les expertises existantes du groupe et de ses partenaires liés à cette activité, cette nouvelle entité propose des solutions de recyclage en boucle fermée 1 à chaque étape de la vie d’un véhicule : approvisionnement en pièces et matières premières, production, usage et fin de vie.

Avec l’objectif que le portefeuille d’activités attei gne un chiffre d’affaires 2 supérieur à 2,3 milliards d’euros et une marge opérationnelle supérieure à 10 % à horizon 2030 , T he Future Is NEUTRAL a mbitionne de devenir le leader à l’échelle industrielle et européenne de l’économie circulaire automobile en boucle fermée, au service des constructeurs automobiles ainsi que de l’ensemble de la filière.

Renault Group franchit ainsi une étape supplémentaire de son engagement historique dans l’économie circulaire.

Boulogne-Billancourt, le 13 octobre 2022 – Renault Group annonce aujourd’hui la création d’une nouvelle entité entièrement dédiée à l’économie circulaire : The Future Is NEUTRAL. En rassemblant sous une nouvelle marque les expertises et actifs industriels et technologiques existants du groupe et de ses partenaires, The Future Is NEUTRAL est la première entreprise à opérer sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire automobile, et s’adressant à tous les acteurs du monde automobile, au-delà de Renault Group.

Dans un contexte de transition énergétique marqué par la raréfaction des ressources et l’inflation du prix des matières premières, cette entité développera davantage de solutions technologiques et industrielles grâce à l’expertise de ses filiales et de son réseau de partenaires déjà opérant.

Elle permettra aux acteurs du monde automobile de faire significativement progresser leur taux de matières recyclées issues de l’automobile dans la production de véhicules neufs. Aujourd’hui, un véhicule neuf affiche entre 20 et 30 % de matières recyclées seulement, issues de toutes les industries.

À court terme, l’entité a pour objectif de faire croître ses activités existantes en les dotant d’un business model dédié et en développant de nouveaux débouchés auprès de la filière automobile.

Avec l’objectif que le portefeuille d’activités atteigne un chiffre d’affaires2 supérieur à

2,3 milliards d’euros et une marge opérationnelle2 supérieure à 10 % d’ici 2030, The Future Is NEUTRAL ambitionne d’être le leader à l’échelle industrielle et européenne, de l’économie circulaire automobile en boucle fermée.

Enfin, afin d’accélérer son développement et renforcer son leadership sur un marché en forte croissance, The Future Is NEUTRAL ouvre une minorité de son capital à des investisseurs extérieurs en vue de co-financer des investissements de l’ordre de 500 millions d’euros jusqu’en 2030.

Luca de Meo, CEO de Renault Group déclare : « Aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire de notre engagement historique dans l’économie circulaire. Nos filiales Gaia, Indra et Boone Comenor, ainsi que la Refactory à Flins ont déjà démontré notre capacité à générer des activités créatrices de valeur économique, sociale et environnementale tout au long du cycle de vie des véhicules. Forts de cette expérience et convaincus du potentiel de ces activités, nous accélérons et créons The Future Is NEUTRAL qui rassemble une partie significative de nos actifs industriels et technologiques, ainsi que notre réseau de partenaires stratégiques. Sa mission : accroître ses activités avec des plans stratégiques ambitieux et de nouveaux débouchés en proposant à la filière automobile confrontée au défi climatique, aux nouvelles exigences réglementaires et aux tensions croissantes sur les ressources, des solutions de recyclage en boucles fermées, c’est-à-dire de l’automobile vers l’automobile. Notre ambition est de faire entrer le recyclage dans une nouvelle ère et devenir le leader européen de l’économie circulaire automobile. »

« From car to car » : la voiture comme matière première

Chaque année en Europe plus de 11 millions de véhicules, constitués à environ 85 % de matières recyclables, arrivent en fin de vie. Cette ressource est pourtant sous-exploitée : les véhicules neufs sont composés de 20 à 30 % de matière recyclée seulement, en provenance de toutes les industries. Aujourd’hui, la matière recyclable des véhicules en fin de vie est en effet pour l’essentiel récupérée pour d’autres applications industrielles (métallurgie, bâtiment, etc.). L’objectif de The Future Is NEUTRAL est de maintenir la valeur des pièces et matières le plus longtemps possible et de permettre à l’industrie d’atteindre à terme un taux beaucoup plus élevé de matières recyclées issues de l’automobile dans la production de nouveaux véhicules.

Jean-Philippe Bahuaud, CEO de The Future Is NEUTRAL, précise : « Dans le secteur automobile, la première ressource sous-exploitée est la voiture elle-même, composée à plus de 85 % de métaux et plastiques. The Future Is NEUTRAL rassemble les expertises pour convertir ce potentiel en nouveaux leviers de croissance. Cette nouvelle entité a pour vocation de pousser l’industrie automobile à tendre vers la neutralité en ressources, tirant de chaque véhicule la plus grande quantité de matière possible nécessaire à la fabrication d’un nouveau modèle. »

Les expertises de The Future Is NEUTRAL

La force de l’entreprise est de mobiliser un réseau de filiales et de partenaires permettant de collecter tout au long du cycle de vie automobile, des pièces, des matériaux ainsi que des batteries, issus des casses automobiles, des rebuts d’usine et des garages. Grâce à cet écosystème, The Future Is NEUTRAL développe des boucles d’économie circulaire à chaque étape de la vie d’un véhicule, depuis la phase de production, d’usage et de fin de vie des véhicules.

Concrètement, The Future Is NEUTRAL s’appuie sur sa filiale Gaia dont les activités de réparation de batteries, de collecte et réemploi de pièces, et de recyclage de matériaux issus des véhicules en fin de vie (VHU) sont basées à Flins. Avec son partenaire de référence Suez, l’entité détient également deux entreprises : Indra3, leader du traitement des VHU en France regroupant plus de 370 centres agréés, et Boone Comenor4, expert en recyclage des chutes de métaux issus de l’industrie5.

Aux côtés de partenaires industriels, The Future Is NEUTRAL ambitionne de devenir un leader européen du recyclage des batteries en boucle fermée, en ligne avec la réglementation, et attractif pour d'autres constructeurs automobiles grâce à l'exploitation d'un processus industriel de premier ordre en termes de rendement et de pureté pour garantir le niveau requis de contenu recyclé dans leurs batteries au meilleur coût. Pour développer la première offre de recyclage de batteries en boucle fermée d’Europe, l’entité s’appuie sur le plus grand parc de véhicules électriques6, une chimie à haut contenu7 et capitalise sur le réseau en expansion d'INDRA pour aider à la collecte des batteries et l'expertise de GAIA pour leur diagnostic. Enfin, The Future Is NEUTRAL travaillera également avec ses partenaires fabricants de batteries, tel que Verkor, pour la mise en commun de leurs batteries en fin de vie avec les rebuts de production.

Pour mener ses activités, The Future Is NEUTRAL s’appuie sur de nombreuses compétences techniques, depuis l’ingénierie de pointe, en passant par la chimie, jusqu’à l’exploitation de la donnée qu’elle positionne au cœur de son business modèle pour optimiser la performance économique et environnementale de ses solutions.

The Future Is NEUTRAL propose également à la filière automobile une offre de conseil, ainsi que des formations dédiées à l’économie circulaire, avec le soutien du campus de l’Industrie Circulaire de la Mobilité (ICM) basée à Flins, dans le cadre de l’université d’entreprise ReKnow University du groupe.

www.thefutureisneutral.com

1 Boucle fermée : c’est-à-dire de l’automobile vers l’automobile.

2 Périmètre total, somme des parties.

3 Indra est une co-entreprise détenue à 50 % par Renault Group et 50 % par Suez.

4 Boone Comenor est une co-entreprise détenue à 33 % par Renault Group et 67 % par Suez.

5 En 10 ans, les activités développées par les filiales Gaia, Indra et Boone Comenor ont déjà permis de valoriser 14 millions de tonnes d’acier, soit l’équivalent de plus de 17 millions de véhicules, la production Européenne d’une année, et 12 000 de tonnes de plastiques et de cuivre, de quoi nourrir une année de production de Renault Mégane en polypropylène.

6 900 000 véhicules électriques Alliance en circulation en 2022.

7 Chimies riches en nickel, manganèse, cobalt et lithium.

