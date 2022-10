RAMSAY SANTE : résultats annuels à fin juin 2022

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 octobre 2022

Résultats annuels à fin juin 2022

La solide performance des pays nordiques permet une amélioration des résultats du groupe Ramsay Santé, malgré un contexte qui reste dégradé par une forte inflation, une pénurie de personnel soignant et la poursuite de la pandémie, pour laquelle Ramsay Santé a continué à jouer un rôle prépondérant en Europe.

Conformément à son plan stratégique Yes We Care 2025, Ramsay Santé a maintenu son effort d’investissement par rapport aux années précédentes afin de conforter auprès des patients sa position d’acteur global et intégré de santé en Europe continentale.

Avec plus de 10 000 patients COVID pris en charge en France, dont 4 500 en soins critiques, Ramsay Santé a poursuivi au cours des 12 derniers mois son engagement de lutte contre l’épidémie COVID. En Suède, nous avons continué à assumer une responsabilité majeure tant dans la prise en charge des patients atteints de COVID que dans la limitation des effets de la pandémie sur les individus et la société. Ainsi, environ 600 000 doses de vaccin contre le COVID ont été administrées aux patients en Suède et notamment aux résidents des maisons de retraite. En outre, nous avons continué à gérer près de 20 % de tous les soins hospitaliers liés au COVID dans la région de Stockholm.





Forte croissance de l’activité dans les 3 pays nordiques en particulier pour les hospitalisations MCO, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente et hors Allemagne. Les consultations dans les centres de soins primaires en Suède, y compris les téléconsultations, sont en hausse de 16%. En France, les hospitalisations complètes MCO ont chuté de 4.1% alors que les admissions en hospitalisation de jour ont progressé de 3%. La même tendance est visible également pour notre activité SMR avec une baisse de 1.1% des hospitalisations complètes et une hausse de 27.6% des hospitalisations de jour.





Le montant total des investissements pour la période se monte à 217M€ à comparer avec 220M€ l’année dernière. Plus de 40% de ces investissements correspondent à des investissements de croissance et dans le digital. Ces investissements sont nécessaires pour maintenir notre excellence opérationnelle et médicale. Durant l’année 2022, le nombre de centre de soins primaires s’est accru de 28% passant de 130 à 167. Nous avons ouvert 5 centres de soins primaires en France et nous avons investi dans 2 nouveaux robots chirurgicaux. Nous avons également développé des partenariats capitalistiques et opérationnels avec les start-up Resilience et NewCard. En janvier 2022, nous avons lancé une plateforme digitale, Ramsay Services.







Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 301.0 millions d'euros, en hausse de 6,9 % en données publiées. Corrigé des changements de périmètre de consolidation et à taux de change constant, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 2022 est en hausse avec une croissance organique du chiffre d’affaires très solide de 6,0%.





Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 301.0 millions d'euros, en hausse de 6,9 % en données publiées. Corrigé des changements de périmètre de consolidation et à taux de change constant, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 2022 est en hausse avec une croissance organique du chiffre d’affaires très solide de 6,0%. Augmentation de l'excédent brut d’exploitation publié de 2,3 %, à 658,4 millions d'euros (contre 643,8 millions d'euros l'année dernière), avec une marge de 15,3 % (contre 16,0 % l'année dernière). L'évolution de l’excédent brut d’exploitation a été positivement impactée par l’activité dans les pays nordiques ce qui a permis de compenser les hausses de l’inflation et des frais de personnel. Le système de garantie de financement mis en place par le gouvernement français a généré des recettes de 99 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, à comparer avec des recettes de 103 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2021.





Le résultat net part du groupe s'élève à 118,4 millions d'euros, bénéficiant de la hausse de l'activité et de l'amélioration des résultats, et représente 2.8% du chiffre d’affaires.





La dette financière nette au terme du 30 juin 2022 s'élève à 3 710 millions d'euros, dont 2 118 millions d'euros de passifs IFRS 16.





Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé déclare :

« Pour la première fois en 2022, Ramsay Santé a dépassé le seuil des 10 millions de patients accueillis en Europe dans ses différentes activités, au sein et hors de ses établissements ainsi qu’en digital. Sur l’exercice, le Groupe, s’est plus que jamais mobilisé pour la prise en charge des patients Covid, et a conforté sa capacité à accueillir tous les patients pour toutes les pathologies. Ainsi, cette volonté forte se traduit en France par l’accueil de 10% de patients bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle (CMU). Le Groupe a également innové sur le plan social en France avec notamment la signature d’un accord ambitieux en matière de qualité de vie au travail. Les résultats financiers restent quant à eux solides, avec une croissance de 6,9% et une marge d’EBITDA en légère diminution (15,3% après application de la norme IFRS16 en 2022 vs 16,0% en 2021). Ces résultats sont le fruit d’une croissance organique soutenue et également d’acquisitions en Suède, Norvège et Danemark. Cela démontre la pertinence de notre stratégie visant à conforter notre position d’opérateur global de santé européen, orchestrant des parcours de soins coordonnés, gage de qualité et d’accessibilité pour tous. »

Le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés de l’exercice à fin juin 2022 lors de sa réunion du 13 octobre 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des procédures requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Les états financiers consolidés et rapports seront accessibles au public lors de la publication du document d’enregistrement universel de la société fin octobre 2022.



Résultats synthétiques

En millions d’euros du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 Variation Chiffre d’Affaires 4 301.0 4 022.6 +6.9% Excédent Brut d’Exploitation 658.4 643.8 +2.3% En % du Chiffres d’Affaires +15.3% +16.0% -0.8 point Résultat Opérationnel Courant 281.1 272.0 +3.3% En % du Chiffres d’Affaires +6.5% +6.8% -0.3 point Résultat Opérationnel 291.3 250.6 +16.2% En % du Chiffres d’Affaires +6.8% +6.2% +0.4 point Résultat net part du Groupe 118.4 65.0 Bénéfice net par action (en euro) 1.07 0.59





Endettement financier net du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 Passifs financiers non courants 1 763.6 1 673.6 Dette de location non courante 1 922.3 1 940.2 Dette de location courante 196.0 198.9 Passifs financiers courants 35.4 38.1 (Trésorerie) (132.5) (608.4) Autres actifs et passifs financiers (74.9) (11.9) Endettement financier net 3 709.9 3 230.5





Tableaux de Flux de Trésorerie du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 Excédent brut d’exploitation 658.4 643.8 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net & impôts 642.1 624.6 Flux net généré par l’activité 262.5 652.3 Flux net lié aux opérations d’investissements (471.1) (181.4) Flux net lié aux opérations de financement (264.2) (390.6) Variation de la trésorerie nette (472.8) 80.3 Trésorerie à l’ouverture 608.4 538.3 Trésorerie à la clôture 132.5 608.4

Ventilation du chiffre d’affaires par segments opérationnels

En millions d'euros du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 Variation Île-de-France 1 057.9 1 000.8 +5.7% Auvergne-Rhône-Alpes 579.6 561.7 +3.2% Hauts de France 393.4 380.6 +3.4% Provence Alpes Côte d'Azur 169.1 161.4 +4.8% Bourgogne Franche Comté 133.7 134.3 -0.4% Autres régions 669.8 655.3 +2.2% « Pays nordiques » 1 297.4 1 155.4 +12.3% Chiffre d'affaires publié 4 301.0 4 022.6 +6.9%

Note : le tableau ci-dessus détaille les contributions des différentes zones géographiques au chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Evolution du Chiffre d’Affaires publié entre l’année fiscale 2021 et l’année fiscale 2022

30-06-2021 Effets de change Effets de périmètre Croissance organique 30-06-2022 Variation totale En millions d’euros 4 022.6 (12.9) +53.7 +237.6 4 301.0 +278.4 -0.3% +1.3% +5.9% +6.9%

Faits marquants de l'exercice :

Crise sanitaire liée à la pandémie COVID

L’exercice clos le 30 juin 2022 est marquée par la poursuite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale COVID dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe intervient.

France

En France, les établissements hospitaliers privés ont maintenu leurs plans d’actions de lutte contre l'épidémie COVID et leur investissement, en liaison avec et en soutien des hôpitaux publics, conformément au schéma sanitaire national.

Ramsay Santé a poursuivi son engagement à la prise en charge de patients COVID avec plus de 10 000 patients COVID pris en charge en France, dont 4 500 en soins critiques. Tout comme les autres opérateurs hospitaliers, Ramsay Santé a continué d’être soutenu par les mesures mises en œuvre par le gouvernement. Les principales mesures au cours de la période concernent :

La garantie de financement

Les subventions compensant des surcoûts liés au COVID



La garantie de financement a couvert l’intégralité de l’exercice pour les activités Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) et Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR). Elle n’était en place que pour le premier semestre (juillet-décembre 2021) en ce qui concerne les activités Santé Mentale, étant donné la réforme de financement des activités de Santé Mentale (SM) sur un modèle de dotations en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Le montant de garantie de financement reconnu par le Groupe pour l’exercice clos au 30 juin 2022 s’élève à 99 millions d’euros (103 millions d’euros pour l’exercice précédent) et a été comptabilisé au compte de résultat en « Autres produits opérationnels ».

Parallèlement au dispositif de garantie de financement, le gouvernement a également prévu d’adapter les niveaux de dotations habituellement versés aux établissements de santé afin de compenser les surcoûts liés à la crise COVID qui ne seraient pas pris en charge par ailleurs. Ainsi, au 30 juin 2022, ces subventions sont comptabilisées au compte de résultat en « Autres produits opérationnels » pour 89,8 millions d’euros (72,3 millions d’euros pour l’exercice précédent). Etant donné le décalage entre le moment où les coûts sont engagés par les établissements et la notification par les Autorités Régionales de Santé des subventions consenties en regard, une part importante des subventions comptabilisées sur la période correspondent à des financements au titre de surcoûts supportés au cours de l’exercice précédent, une situation similaire à celle de la même période l’an dernier. Sur le montant total de financements ainsi reconnus sur la période, 27,5 millions d’euros (14,5 millions d’euros pour l’exercice précédent) correspondent à des sommes perçues au titre du financement des surcoûts nés au cours de l’exercice précédent.

Hors de France

Les établissements du Groupe en Scandinavie ont participé activement à la prise en charge de patients COVID ainsi qu’au dépistage et à la vaccination de la population, en appui des institutions publiques et en étroite collaboration avec les autorités de tutelle. Néanmoins, l’activité a logiquement été impactée par les effets de la crise sanitaire au cours de la période, en particulier pour les soins en hospitalisation complète en Suède mais également au Danemark et en Norvège où les autorités ont suspendu les admissions au plus fort de la propagation du virus de décembre 2021 à février 2022. Malgré ces périodes de perturbation, le niveau d’activité global et les résultats ont été solides car l’activité a été soutenue pendant les périodes de retour à la normale.

En Suède, l‘hôpital Sankt Göran et les hôpitaux gériatriques opérés par le Groupe à Stockholm ont joué un rôle clé dans la gestion de l’épidémie avec plus de 100 lits dédiés aux patients COVID. Sankt Göran, en lien avec les hôpitaux gériatriques de Stockholm, a traité tout au long de la pandémie près de 20% de l’ensemble des patients hospitalisés pour le COVID dans la région de Stockholm. Le Groupe a contribué de manière significative à l’effort de dépistage et de vaccination en Suède et au dépistage en Norvège.

Alors qu’en Norvège et au Danemark aucune mesure d’accompagnement n’a été mise en œuvre, nos établissements en Suède ont reçu des subventions couvrant les surcoûts de fonctionnement. Au total, le montant des aides perçues par nos établissements en Suède s’élève à 32,2 millions d’euros sur la période, contre 61,5 millions la période précédente.



Périmètre de consolidation

Ramsay Santé a finalisé l’acquisition de 10 entités en Scandinavie au cours de cet exercice. Ces acquisitions sont complémentaires à l’activité actuelle et étendent le champ des services du Groupe ainsi que son implantation géographique. Au total, ces acquisitions ont représenté un investissement net de 288,6 millions d’euros.

En particulier, Ramsay santé a finalisé l’acquisition de GHP Specialty Care AB (“GHP”) en mai 2022 pour une valeur d’entreprise de 238 millions d’euros. Au cours de l‘année se terminant en décembre 2021, le chiffre d’affaires de GHP s’est élevé à 137 millions d’euros. GHP emploie 765 ETP. La contribution de cette acquisition dans les comptes au 30 juin 2022 de Ramsay Santé est de 29 millions d’euros de chiffres d’affaires et de 1,9 millions d’euros d’EBITDA.

Commentaires sur les comptes annuels

Activité et chiffre d'affaires :

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 301,0 millions d'euros, contre 4 022,6 millions d'euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, soit une hausse de 6,9%. Pour information, le dispositif de garantie de financement dans les comptes du Groupe n'a pas d'impact sur le chiffre d'affaires publié car il est comptabilisé au compte de résultat dans la rubrique " Autres produits d’exploitation ".

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 6,0% avec un jour ouvré supplémentaire.

Les changements dans le périmètre de consolidation sont dus à la cession de l'activité allemande et de deux cliniques en France lors de l’exercice précédent, ainsi qu’aux acquisitions sur le périmètre nordique au cours des 12 derniers mois.

Pour l'exercice clos le 30 juin 2022, l'activité globale des entités françaises de Ramsay Santé a continué d’être impactée par les conséquences de la crise du COVID. Les principaux effets ont été liés à l'annulation de certaines activités médicales et chirurgicales programmées lors des pics de la pandémie mais aussi à la limitation du nombre de patients par chambre. Au total, le nombre d'admissions de patients a augmenté de 3,2% par rapport à l'année dernière. Cette hausse est principalement liée à des volumes comparativement plus faibles en 2020-2021, l’impact négatif de la pandémie de COVID sur la volonté des patients à accéder aux soins s’amenuisant dans nos activités de soins de suite, réadaptation et de santé mentale.

La variation par branche d'activité se décompose ainsi :

+0,3% en médecine, chirurgie et obstétrique

+23,8% en soins de suite et de réadaptation

+11,4% en santé mentale







Dans le cadre de ses missions de service public, le Groupe a enregistré une hausse de 16,2% du nombre de passage aux urgences au cours de l'année écoulée, avec environ 755 000 passages dans nos établissements en France.

La croissance organique du chiffre d’affaires dans les pays nordiques pour l'exercice clos le 30 juin 2022 a été de +7,4% par rapport à l'année dernière. La croissance organique du chiffre d’affaires a été soutenue à la fois par des investissements et de nouveaux contrats, des prestations supplémentaires liées au dépistage et à la vaccination contre le COVID, et la poursuite d’une tendance positive de croissance du chiffre d’affaires dans les activités existantes. Les activités scandinaves ont également bénéficié des dernières acquisitions qui contribuent pour 66 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel au cours de l’exercice, net de l’impact des cessions (activités en Allemagne cédées fin 2020).

Résultats :

L’excédent brut d’exploitation s’élève à 658,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, en hausse de 2,3 % en données publiées. L’excédent brut d’exploitation du Groupe au 30 juin 2022 intègre 99,1 millions d'euros liés au système de garantie de financement décrit dans le paragraphe "Événements significatifs de l'exercice" ci-dessus ainsi que la reconnaissance de la compensation des surcoûts COVID pour la France et la Suède. L'évolution de l’excédent brut d’exploitation a également été impactée positivement par la croissance organique de l’activité, en particulier dans la région nordique.

La marge d’excédent brut d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 15,3 %, contre 16,0 % pour la même période de l'année précédente en données publiées.

Le résultat d'exploitation courant s'est élevé à 281,1 millions d'euros entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (soit 6,5 % du chiffre d'affaires), en hausse de 3,3 % par rapport à l'exercice précédent.

Les autres produits et charges non courants représentent un produit net de 10,2 millions d'euros pour la période close le 30 juin 2022, constituée principalement de plus-values de cession d'actifs immobiliers vacants, des désinvestissements corporels et incorporels et d’extourne de provisions liée à la cession de l’activité de Capio en Allemagne. Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, les autres produits et charges non courants représentaient une charge nette de 21,4 millions d’euros.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 123,5 millions d’euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, contre 123,2 millions d’euros l'année précédente. Il comprend les intérêts sur la dette Senior et, conformément à la norme IFRS 16, le groupe a enregistré une charge d'intérêts financiers de 72,3 millions d’euros liée à la dette de location (71,1 millions d’euros l’année précédente).

Le résultat net part du Groupe atteint 118,4 millions d’euros sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, soit 2.8% du chiffres d’affaires, contre 65,0 millions d’euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.



Financement :

La dette financière nette au 30 juin 2022 s’élève à 3 709,9 millions d'euros contre 3 230,5 millions d'euros au 30 juin 2021. La dette nette comprend 1 763,6 millions d’euros d'emprunts non courants et 35,4 millions d’euros d'emprunts courants, compensés par 132,5 millions d’euros de trésorerie.

L'application de la norme IFRS 16 aux contrats de location simple a contribué à la dette financière nette au 30 juin avec 2 118,3 millions d'euros, dont 1 922,3 millions d'euros de dette de location non courante et 196,0 millions d'euros de dette de location courante.

Au cours du premier semestre de cette année fiscale, Ramsay Santé a procédé à une émission obligataire Euro Private Placement pour un montant de financement total de 100 millions d’euros sur deux tranches de maturité 2027 et 2028.

Au cours du deuxième semestre de cette année fiscale, Ramsay Santé a procédé au tirage de sa ligne RCF pour un montant de 100 millions d’euros qui a été remboursé intégralement au 30 juin 2022.

Le Groupe respecte l'ensemble des engagements relatifs à la documentation de financement en place. L'application de la norme IFRS 16 n'a pas d'effet sur les méthodes de calcul des agrégats financiers visés dans ces contrats de dette.

Evènements post-clôture :

Prolongation de la garantie de financement 2022 – Arrêté du 24 août 2022





Le gouvernement français a promulgué un arrêté le 24 août 2022 modifiant l’arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de la COVID-19 pour l’année 2022. L’arrêté du 24 août 2022 prolonge la période de financement garantie pour 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 : les articles de l’arrêté initial du 10 mai 2022 sont modifiés pour couvrir une période de 12 mois s’achevant au 31 décembre 2022, en conservant par ailleurs le même mécanisme.

Rechargement du véhicule de financement de 150 millions d’euros





Ramsay Santé a conclu un contrat de prêt additionnel de 150 millions d’euros au sein de sa Fiducie Sûreté (créée en 2018) devenant ainsi l’une des plus importantes Fiducies-Sûreté (318 millions d’euros d’encours cumulé) du marché français et la première indexée à des critères ESG.

Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, leader de l’hospitalisation privée et des soins de proximité en Europe, a conclu un contrat de prêt additionnel (Tranche 3) pour un montant en principal de 150 millions d’euros. Arrangée par Natixis (conseillée par CMS Francis Lefebvre Avocats), la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de BPIFRANCE.

Ce financement long terme, qui a pour objet de financer les besoins généraux d’Immobilière de Santé et du groupe Ramsay Santé, est adossé à une fiducie-sûreté portant sur les titres de filiales immobilières détenant les bâtiments de 6 Hôpitaux ou Cliniques Privés, dont Natixis est le fiduciaire.

Ce rechargement du véhicule de financement immobilier s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement durable du groupe Ramsay Santé sur trois volets :

diversifier et allonger la maturité moyenne de son endettement à un taux de financement attrayant dans un environnement de marché financier actuellement particulièrement contraint ; continuer sur la stratégie du groupe de développement de nos actifs immobiliers, tout en ayant une meilleure corrélation bilancielle entre les postes d’actif et de passif du groupe Ramsay Santé ; poursuivre l’effort de la stratégie RSE du groupe qui intègre un volet ambitieux de responsabilité environnementale.





Rappel d e la dernière communication en lien avec l’offre indicative reçue par RHC Limited

Le 26 septembre 2022, Ramsay Health Care Limited a publié un nouveau communiqué indiquant la fin des discussions avec le consortium mené par KKR.

Le communiqué publié par Ramsay Health Care Limited peut être consulté dans son intégralité sur le site internet de Ramsay Health Care Limited (www.ramsayhealth.com).

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.

Code ISIN and Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.ramsaygds.fr

Relations avec les Investisseurs / Analystes Relations Presse

Jérôme Brice Brigitte Cachon

Tel. +33 1 87 86 21 88 Tél. +33 1 87 86 22 11

Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Glossaire

Périmètre constant

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités entrantes est le suivant : Pour les entrées de l'année en cours dans le périmètre de consolidation, soustraire la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; Pour les acquisitions de l'année précédente, déduire dans l'année en cours la contribution de l'acquisition des agrégats des mois précédant le mois d'acquisition.

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités qui sortent du Groupe est le suivant : Pour les déconsolidations de l'année en cours, la contribution de l'entité déconsolidée est déduite de l'année précédente à partir du mois de la déconsolidation. En cas de déconsolidation au cours de l'année précédente, la contribution de l'entité déconsolidée pour toute l'année précédente est déduite.



La variation à taux de change constant reflète une variation après conversion du chiffre en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison.

La variation à norme comptable constante reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période.

Le résultat opérationnel courant désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels ; et les autres produits et charges opérationnels tels qu'une provision relative à un litige important.

L' EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

La dette financière nette est constituée de la dette financière brute moins les actifs financiers.

Les dettes financières brutes sont constituées de : prêts des établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ; prêts sous contrats de location-financement, y compris les intérêts courus ; les dettes de location découlant de l'application de la norme IFRS 16 ; les instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nets d'impôts ; les dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers avec les investisseurs minoritaires ; les découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués de : la juste valeur des instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nette d'impôts ; créances financières courantes relatives à des comptes courants financiers avec des investisseurs minoritaires ; la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres détenues par le Groupe (considérées comme des valeurs mobilières de placement) ; les actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et comptabilisés dans la dette financière brute.





Résultats financiers annuels du 30 juin 2022

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 CHIFFRE D’AFFAIRES 4 301.0 4 022.6 Frais de personnel (2 244.1) (2 115.7) Achats consommés (890.7) (818.6) Autres charges et produits opérationnels (293.6) (226.8) Impôts et taxes (129.6) (131.8) Loyers (84.6) (85.9) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 658.4 643.8 Amortissements (377.3) (371.8) Résultat opérationnel courant 281.1 272.0 Coûts des restructurations 7.3 (10.6) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 2.9 (10.8) Autres produits et charges non courants 10.2 (21.4) Résultat opérationnel 291.3 250.6 Coût de l’endettement brut (51.8) (52.9) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 0.6 0.8 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (72.3) (71.1) Coût de l’endettement financier net (123.5) (123.2) Autres produits financiers 23.1 0.6 Autres charges financières (5.7) (24.7) Autres produits et charges financiers 17.4 (24.1) Impôt sur les résultats (57.3) (29.5) Quote-part dans le résultat des entreprises associées (0.1) -- RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 127.8 73.8 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts de conversion (25.7) 4.1 - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière 53.9 (25.1) - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture 7.8 10.3 - Autres -- -- - Effets d’impôt des produits et charges (14.3) 3.5 Résultats enregistrés directement en capitaux propres 21.7 (7.2) RESULTAT GLOBAL 149.5 66.6 VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 - Résultat net part du Groupe 118.4 65.0 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 9.4 8.8 RÉSULTAT NET 127.8 73.8 RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) 1.07 0.59 RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) 1.07 0.59 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 - Résultat global part du Groupe 140.1 57.8 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 9.4 8.8 RÉSULTAT GLOBAL 149.5 66.6





BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF (En millions d'euros) 30-06-2022 30-06-2021 Goodwill 2 065.1 1 762.6 Autres immobilisations incorporelles 244.7 241.2 Immobilisations corporelles 950.2 918.0 Droit d'utilisation (IFRS16) 2 058.2 2 079.8 Participations dans des entreprises associées 0.2 0.3 Autres actifs financiers non courants 119.4 85.6 Impôts différés actifs 94.7 125.4 ACTIFS NON COURANTS 5 532.5 5 212.9 Stocks 111.2 111.4 Clients 422.0 323.4 Autres actifs courants 574.0 406.4 Actif d’impôt 4.7 7.6 Actifs financiers courants 11.0 11.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 132.5 608.4 ACTIFS COURANTS 1 255.4 1 468.8 TOTAL ACTIF 6 787.9 6 681.7





BILAN CONSOLIDÉ – PASSIF (En millions d'euros) 30-06-2022 30-06-2021 Capital social 82.7 82.7 Prime d’émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 400.1 311.4 Résultat net part du Groupe 118.4 65.0 Capitaux propres part du groupe 1 212.4 1 070.3 Participations ne donnant pas le contrôle 26.3 28.4 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 238.7 1 098.7 Emprunts 1 763.6 1 673.6 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 48.9 --- Dette de location non courante (IFRS16) 1 922.3 1 940.2 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 115.7 157.6 Provisions non courantes 164.7 176.9 Autres passifs non courants 8.9 32.6 Impôts différés passifs 39.7 51.2 PASSIFS NON COURANTS 4 063.8 4 032.1 Provisions courantes 48.4 51.7 Fournisseurs 410.8 343.8 Autres passifs courants 775.6 901.8 Passifs d'impôts 19.2 16.6 Dettes financières courantes 35.4 38.1 Dette de location courante (IFRS16) 196.0 198.9 PASSIFS COURANTS 1 485.4 1 550.9 TOTAL PASSIF 6 787.9 6 681.7





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2020 82.7 611.2 369.4 (64.2) 13.4 1 012.5 24.7 1 037.2 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 13.4 -- (13.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (5.0) (5.0) Variation de périmètre -- -- -- -- -- (0.1) (0.1) Résultat global de l’exercice -- -- -- (7.2) 65.0 57.8 8.8 66.6 Capitaux propres au 30 juin 2021 82.7 611.2 382.8 (71.4) 65.0 1 070.3 28.4 1 098.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 65 -- (65.0) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (12.2) (12.2) Variation de périmètre -- -- -- 2.0 -- 2.0 0.7 2.7 Résultat global de l’exercice -- -- -- 21.7 118.4 140.1 9.4 149.5 Capitaux propres au 30 juin 2022 82.7 611.2 447.8 (47.7) 118.4 1 212.4 26.3 1 238.7





ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (En millions d'euros) 30-06-2020 Produits et charges du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 30-06-2021 Produits et charges du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 30-06-2022 Écart de conversion 10.6 4.1 14.7 (25.8) (11.1) Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite (52.9) (19.0) (71.9) 41.7 (30.2) Juste valeur des instruments financiers de couverture (22.5) 7.7 (14.8) 5.8 (9.0) Autres 0.6 -- 0.6 -- 0.6 Produits et charges reconnus directement en en capitaux propres (64.2) (7.2) (71.4) 21.7 (49.7)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT (En millions d'euros) Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Du 1er juillet 2020 au

30 juin 2021 Résultat net de l'ensemble consolidé 127.8 73.8 Amortissements 377.3 371.8 Autres produits et charges non courants (10.2) 21.4 Quote-part du résultat net dans les entreprises associées 0.1 -- Autres produits et charges financiers (17.4) 24.1 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) 72.3 71.1 Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de location 51.2 52.1 Impôts sur résultats 57.3 29.5 Excédent brut d'exploitation 658.4 643.8 Éléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) 3.4 7.9 Autres produits et charges non courants payés (10.6) (36.4) Variation autres actifs et passifs non courants (9.1) 9.3 Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 642.1 624.6 Impôts sur les bénéfices payés (41.7) (21.2) Variation du besoin en fonds de roulement (337.9) 48.9 FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 262.5 652.3 Investissements corporels et incorporels (193.6) (176.4) Désinvestissements corporels et incorporels 18.2 2.5 Acquisition d'entités (297.4) (73.6) Cession d'entités 1.0 65.5 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0.7 0.6 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (471.1) (181.4) Augmentation du capital et primes d'émission : (a) -- -- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (b) (12.2) (5.0) Intérêts financiers versés : (c) (51.8) (52.9) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (d) (1.8) 0.8 Intérêt financier lié à la dette de location (IFRS16) : (e) (72.3) (71.1) Frais sur émission d’emprunt : (f) (1.1) (9.2) Flux avant endettement : (g) = (A+B+a+b+c+d+e+f) (347.8) 333.5 Augmentation des dettes financières : (h) 200.0 1 560.3 Remboursement des dettes financières : (i) (112.4) (1 622.5) Diminution de la dette de location (IFRS16) : (j) (212.6) (191.0) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + h + i + j (264.2) (390.6) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) (472.8) 80.3 Incidence des variations des cours de devises (3.1) (10.2) Trésorerie à l’ouverture 608.4 538.3 Trésorerie à la clôture 132.5 608.4 Endettement net à l'ouverture 3 230.5 3 372.5 Flux avant variation de l’endettement : (g) 347.8 (333.5) Capitalisation locations financières -- -- Immobilisations des frais d’émission d’emprunt 0.8 7.0 Biens destinés à la vente -- -- Juste valeur des instruments financiers de couverture (22.4) (2.4) Variation de périmètre et autres (28.8) (8.5) Dette de location (IFRS16) 182.0 195.4 Endettement net à la clôture 3 709.9 3 230.5

Pièce jointe