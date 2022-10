English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 13 octobre 2022

VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2022

Trafic passagers du 3 ème trimestre 2022 en hausse de 85 % par rapport au 3 ème trimestre 202 1 , réduisant l’écart avec 2019 à 22 % soit 5 points de mieux qu’au trimestre précédent

Forte dynamique du t rafic cet été en Europe , où les perturbations opérationnelles ont été limitées dans les aéroports du Groupe , et dans les aéroports d’Amérique Centrale et des Caraïbes où le trafic dépasse désormais celui de 2019

Une progression du trafic toujours limitée en Asie mais qui pourrait s’accélérer à la saison hivernale avec l’allègement progressif des restrictions dans plusieurs pays





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 3ème trimestre 2022 par rapport à la même période de 2019.

Plus de 56 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au cours du 3ème trimestre 2022, soit une hausse de 85 % par rapport à la fréquentation enregistrée au même trimestre en 2021 (-22 % par rapport à 2019). Les trafics touristiques et affinitaires retrouvent leur niveau de 2019. La dynamique du trafic sur les plateformes européennes dépasse désormais celle des autres régions, avec un niveau de reprise supérieur et des taux de remplissage des vols nettement au-dessus des autres régions (taux de remplissage moyen à près de 85 %). Les aéroports d’Amérique Centrale et des Caraïbes consolident les parts de marché gagnées pendant la crise et ont accueilli un nombre record de passagers sur le troisième trimestre. L’allègement prévu des restrictions de déplacement en Asie devrait y favoriser l’accélération du trafic international pour la saison d’hiver.

La reprise du trafic s’est poursuivie cet été sur le continent européen, soutenue par une forte demande et malgré les difficultés opérationnelles rencontrées par certaines compagnies aériennes.

Les aéroports du Portugal ont attiré plus de 18 millions de passagers cet été, soit pratiquement la même fréquentation qu’à l’été 2019. Le trafic des aéroports de Porto (+2 %) et de Funchal sur l’île de Madère (+31 %) était même supérieur au trafic enregistré à l’été 2019. Le trafic à l’aéroport de Londres Gatwick a poursuivi sa progression vers ses niveaux pré-crise. Malgré la hausse importante du trafic, les perturbations opérationnelles ont été limitées. Beaucoup de compagnies notamment low-cost avaient choisi de renforcer leurs capacités à Gatwick cet été (easyJet +3 %, Vueling +58 %, Wizz x4,7). De nouvelles capacités annoncées sur des lignes internationales longue-distance (British Airways, Norse Atlantic, Emirates, Delta Airlines, Bamboo Airways) devraient soutenir la progression du trafic dans les prochains mois. A Belgrade, le trafic s’est maintenu très proche des niveaux pré-crise, en particulier grâce au dynamisme des vols hors Europe (dont Turquie +43 %). En France, le trafic des aéroports de Nantes et Lyon a poursuivi sa progression, avec la bonne dynamique de plusieurs destinations internationales, notamment vers la Grèce (+1,8 % à Lyon, +5,7 % à Nantes) ou la Turquie à Lyon (+24 %), même s’il a été pénalisé par les baisses de capacités sur certaines liaisons domestiques.

Le trafic des aéroports de République dominicaine s’est maintenu au-dessus des niveaux de fréquentation atteints en 2019, grâce au dynamisme des lignes avec les États-Unis et l’Espagne (+9,6 % et +39 % respectivement). Le développement du trafic sur les plateformes dominicaines est très fort avec 22 nouvelles routes ouvertes ou prévues en 2022 et le lancement des opérations de la nouvelle compagnie aérienne Arajet basée à Saint-Domingue. Le trafic à l’aéroport de Guanacaste au Costa Rica a également poursuivi sa croissance ce trimestre, se situant désormais très au-dessus des niveaux atteints en 2019 (+41 % en septembre).

Toujours en retrait par rapport aux autres régions, le trafic aérien des aéroports situés en Asie pourrait progresser dans les prochains mois à la faveur d’une amélioration des restrictions de déplacement au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong et Taïwan. Au Japon, le trafic domestique s’est maintenu ce trimestre à environ -20 % de son niveau de 2019, tandis que le trafic international est resté faible. Avec la levée de l’intégralité des restrictions à l’entrée sur le territoire japonais depuis le 11 octobre dernier, de nombreuses compagnies (dont ANA, JAL, Air Asia) ont déjà annoncé une augmentation de leurs capacités pour les prochains mois. Le trafic des aéroports du Cambodge progresse légèrement grâce aux lignes avec la Thaïlande (-40 %) et Singapour (-16 %) mais reste en repli, le trafic avec la Chine étant encore faible.

A propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 50 aéroports dans 11 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2022

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Septembre T3 Cumul à fin septembre Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 VINCI Airports +75,4 % -21,0 % +85,1 % -21,9 % x2,4 -30,7 % Portugal (ANA) +64 % -1,3 % +81 % -1,9 % x2,8 -8,5 % Royaume-Uni x3,0 -17 % x3,8 -18 % x6,3 -31 % Japon (Kansai Airports) x2,2 -55 % x2,0 -56 % x2,0 -64 % Chili (Nuevo Pudahuel) +50 % -22 % +78 % -23 % x2,2 -28 % France +38 % -22 % +32 % -23 % x2,1 -28 % Cambodge (Cambodia Airports) x16 -72 % x16 -74 % x7,8 -84 % Etats-Unis +28 % +3,1 % +19 % -3,8 % +54 % -6,0 % Brésil² +1,8 % -12 % +11 % -11 % +35 % -8,8 % Serbie +51 % -6,4 % +34 % -4,8 % +71 % -12 % République dominicaine (Aerodom) +11 % +13 % +15 % +14 % +33 % +4,0 % Costa Rica +46 % +41 % +35 % +35 % +94 % +14 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine. Trafic de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégré, suite à sa cession en mai 2022.

2 Trafic incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports en 2022 (début des opérations en janvier/février 2022).

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports3





Septembre T3 Cumul à fin septembre Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports +38,0 % -14,4 % +42,1 % -14,9 % +70,8 % -20,4 % Portugal (ANA) +37 % -1,8 % +39 % -2,4 % +93 % -6,9 % Royaume-Uni x2,4 -12 % x2,8 -13 % x4,4 -26 % Japon (Kansai Airports) +32 % -30 % +38 % -29 % +43 % -34 % Chili (Nuevo Pudahuel) +20 % -25 % +39 % -24 % +70 % -27 % France +19 % -27 % +12 % -28 % +58 % -30 % Cambodge (Cambodia Airports) x3,1 -69 % x2,9 -70 % x2,3 -78 % États-Unis +17 % +4,9 % +16 % -1,0 % +32 % -2,1 % Brésil4 +13 % +17 % +20 % +18 % +29 % +20 % Serbie +25 % -3,3 % +18 % -3,6 % +37 % -8,8 % République dominicaine (Aerodom) +4,4 % -5,0 % +8,0 % -1,2 % +14 % -3,3 % Costa Rica +12 % +23 % +12 % +23 % +38 % +19 %

3 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine. ATM de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégrés, suite à sa cession en mai 2022.

4 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports en 2022 (début des opérations en janvier/février 2022).

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin septembre 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 709 +91 % -5,2 % 20 845 x2,9 -12 % Porto (OPO) 100 3 980 +70 % +2,1 % 9 503 x2,6 -5,5 % Faro (FAO) 100 3 124 x2,0 -9,8 % 6 590 x3,1 -11 % Madère 100 1 289 +49 % +31 % 3 062 x2,3 +17 % Açores 100 981 +37 % +11 % 2 000 +71 % +1,2 % TOTAL 18 083 +81 % -1,9 % 42 003 x2,8 -8,5 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 11 570 x4,5 -18 % 24 706 x7,9 -32 % Belfast (BFS) 100 1 493 +60 % -20 % 3 767 x2,7 -24 % TOTAL 13 063 x3,8 -18 % 28 473 x6,3 -31 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 2 017 x2,2 -75 % 4 551 x2,4 -81 % Itami (ITM) 40 3 122 +88 % -29 % 7 771 +87 % -37 % Kobé (UKB) 40 821 +98 % -10 % 1 842 +81 % -26 % TOTAL 5 960 x2,0 -56 % 14 165 x2,0 -64 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 4 704 +78 % -23 % 13 436 x2,2 -28 % TOTAL 4 704 +78 % -23 % 13 436 x2,2 -28 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 398 +11 % +17 % 3 799 +27 % +14 % Puerto Plata (POP) 100 159 +52 % +5,3 % 491 +95 % -29 % Samana (AZS) 100 15 x2,3 -58 % 42 x5,4 -69 % La Isabela (JBQ) 100 22 +21 % -4,0 % 63 +29 % +1,2 % TOTAL 1 594 +15 % +14 % 4 395 +33 % +4,0 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 035 +34 % -4,8 % 4 177 +71 % -12 % TOTAL 2 035 +34 % -4,8 % 4 177 +71 % -12 %





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin septembre 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 518 +38 % -25 % 6 350 x2,2 -30 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 852 +27 % -18 % 4 425 x2,0 -21 % Rennes Bretagne (RNS) 49 178 +18 % -28 % 472 +84 % -29 % Toulon Hyères (TLN) 100 158 +8,9 % -0,7 % 345 +40 % -16 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 44 x2,0 -61 % 135 x2,7 -59 % TOTAL 4 753 +32 % -23 % 11 999 x2,1 -28 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 618 +8,6 % -16 % 4 957 +33 % -12 % Manaus (MAO) 100 740 +13 % -8,6 % 2 079 +39 % -7,7 % Porto Velho (PVH) 100 181 +3,1 % -4,4 % 557 +23 % -2,0 % Boa Vista (BVB) 100 101 +25 % +10 % 290 +43 % +12 % Rio Branco (RBR) 100 105 +26 % +15 % 289 +51 % +10 % TOTAL 2 794 +11 % -11 % 8 313 +35 % -8,8 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 301 +35 % +35 % 1 098 +94 % +14 % TOTAL 301 +35 % +35 % 1 098 +94 % +14 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 624 x14 -58 % 1 222 x7,4 -73 % Siem Reap (REP) 70 100 NA -87 % 160 NA -95 % Sihanoukville (KOS) 70 14 x15 -98 % 26 +62 % -98 % TOTAL 738 x16 -74 % 1 408 x7,8 -84 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 657 +2,1 % -17 % 2 113 +22 % -16 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 629 +29 % +0,8 % 4 386 +89 % +0,8 % Atlantic City (ACY) MC* 276 +9,6 % +9,5 % 749 +17 % -13 % TOTAL 2 562 +19 % -3,8 % 7 248 +54 % -6,0 %





Total VINCI Airports 56 587 +85,1 % -21,9 % 136 715 x2,4 -30,7 %

*MC : Management Contract



IV- Mouvements commerciaux par aéroport







Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin septembre 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 56 535 +46 % -7,0 % 146 858 x2,1 -11 % Porto (OPO) 100 27 006 +42 % -2,7 % 67 854 +99 % -7,5 % Faro (FAO) 100 19 986 +30 % -8,1 % 44 098 +94 % -8,4 % Madère 100 9 047 +32 % +25 % 22 753 +82 % +14 % Açores 100 11 842 +27 % +18 % 25 995 +35 % +9,9 % TOTAL 124 480 +39 % -2,4 % 307 689 +93 % -6,9 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 70 635 x3,4 -13 % 159 778 x5,9 -27 % Belfast (BFS) 100 11 212 +25 % -17 % 30 360 +89 % -21 % TOTAL 81 847 x2,8 -13 % 190 138 x4,4 -26 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 24 700 +36 % -54 % 64 478 +38 % -59 % Itami (ITM) 40 35 380 +45 % -0,5 % 98 831 +54 % -5,0 % Kobé (UKB) 40 8 959 +19 % +11 % 24 248 +23 % +6,8 % TOTAL 69 039 +38 % -29 % 187 557 +43 % -34 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 29 148 +39 % -24 % 85 694 +70 % -27 % TOTAL 29 148 +39 % -24 % 85 694 +70 % -27 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 773 +6,7 % +4,3 % 34 280 +14 % +7,5 % Puerto Plata (POP) 100 1 096 +42 % -6,0 % 3 546 +54 % -29 % Samana (AZS) 100 162 +45 % -39 % 528 +55 % -50 % La Isabela (JBQ) 100 1 827 -0,8 % -20 % 5 415 +0,1 % -25 % TOTAL 14 894 +8,0 % -1,2 % 43 825 +14 % -3,3 % Serbie Belgrade (BEG) 100 21 608 +18 % -3,6 % 49 311 +37 % -8,8 % TOTAL 21 608 +18 % -3,6 % 49 311 +37 % -8,8 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin septembre 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 23 288 +14 % -28 % 63 915 +53 % -32 % Nantes Atlantique (NTE) 85 13 235 +20 % -27 % 33 563 +74 % -31 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 134 +17 % -38 % 5 737 +45 % -43 % Toulon Hyères (TLN) 100 3 890 -10 % -9,5 % 7 883 +5,3 % -14 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 012 +30 % -54 % 3 612 +54 % -48 % TOTAL 45 177 +12 % -28 % 126 711 +58 % -30 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 18 952 +7,8 % -4,1 % 57 363 +21 % +0,5 % Manaus (MAO) 100 11 055 +5,5 % +15 % 32 556 +19 % +21 % Porto Velho (PVH) 100 3 669 +53 % +74 % 10 959 +62 % +61 % Boa Vista (BVB) 100 3 634 x3,0 x2,9 8 855 x2,4 x3,1 Rio Branco (RBR) 100 2 191 +20 % +33 % 5 837 +15 % +25 % TOTAL 43 632 +20 % +18 % 126 117 +29 % +20 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 3 366 +12 % +23 % 12 892 +38 % +19 % TOTAL 3 366 +12 % +23 % 12 892 +38 % +19 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 6 528 x2,4 -53 % 14 934 x2,0 -64 % Siem Reap (REP) 70 1 323 x30 -85 % 2 121 x21 -93 % Sihanoukville (KOS) 70 524 x8,3 -91 % 1 303 x2,7 -90 % TOTAL 8 375 x2,9 -70 % 18 358 x2,3 -78 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 4 413 -9,9 % -23 % 14 752 -3,6 % -21 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 32 020 +20 % -0,1% 88 956 +42 % +0,6 % Atlantic City (ACY) MC* 2 788 +26 % +52% 7 060 +25 % +16 % TOTAL 39 221 +16 % -1,0 % 110 768 +32 % -2,1 %





Total VINCI Airports 480 787 +42,1 % -14,9 % 1 259 060 +70,8 % -20,4 %

*MC : Management Contract

