Communiqué de presse – jeudi 13 octobre 2022 – 17h45

ARGAN livre une plateforme logistique de 14 000 m² à proximité du Havre

ARGAN, la foncière française spécialisée en immobilier logistique PREMIUM, a livré en septembre pour DIDACTIC une nouvelle plateforme de distribution de 14 000 m² dans le cadre d’un bail long terme de 12 ans fermes sur le territoire de Caux Seine agglo.

Ce nouveau bâtiment de 14 000 m² se situe à St-Jean-de-la-Neuville (76) sur le territoire de Caux Seine agglo, à une trentaine de kilomètres du port du Havre. C’est DIDACTIC, société normande actuellement basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres, qui a pris possession de ce bâtiment développé sur-mesure et floqué aux couleurs de cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique dédiés à la prévention des risques infectieux.

Ce site devient le centre névralgique de DIDACTIC en regroupant la totalité des activités de l’entreprise avec l’installation du siège social sur les 1 400 m² de bureaux et d’une unité de production de 2 000 m². Le solde du programme, soit environ 10 600 m², est dédié aux activités logistiques.

Un programme de recrutement d’une trentaine de personnes a été lancé. Ces nouveaux collaborateurs viendront s’ajouter à ceux qui feront le transfert depuis l’ancien site d’Etainhus.

ARGAN et DIDACTIC sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail de 12 années fermes, preuve de la vision à long terme de cette implantation.

En ligne avec les engagements communs des deux entreprises, ce nouveau développement est certifié BREEAM Very Good. Une centrale solaire en toiture développe une puissance de 160 kWc et permet à DIDACTIC d’autoconsommer sa propre énergie verte, de limiter son empreinte carbone et de réduire sa facture énergétique. Autre illustration de l’attention portée à l’impact environnemental du site, une cuve de récupération des eaux de pluie, avec une autonomie de 15 jours, alimente les sanitaires de l’entreprise, limitant ainsi l’utilisation d’eau potable.

Une deuxième phase prête à être commercialisée

A la suite du projet DIDACTIC, ARGAN, convaincu de la pertinence de ce territoire dans l’accueil de nouvelles activités logistiques, a décidé de lancer une seconde tranche sur ce site avec l’aide de Caux Seine développement, l’agence de développement économique de Caux Seine agglo. Ce nouveau programme, à commercialiser, et dont les autorisations administratives sont aujourd’hui obtenues et purgées, permettra de développer 12 700 m² disponibles à la location sur un terrain de 3,7 hectares.

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier 2023 : Chiffre d’affaires annuel 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2022, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe