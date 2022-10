English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Sisäpiiritieto) 13.10.2022 klo 20.00

Positiivinen tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena

UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään vuodelle 2022 ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena.

UPM:n Q3 2022 liikevaihto kasvoi 36 % 3 420 miljoonaan euroon (2 523 miljoonaa), ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 84 % 779 miljoonaan euroon (424 miljoonaa). UPM:n tuloksentekokyvyn odotetaan jatkuvan viime vuotta parempana ja koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2021.

Poikkeuksellisen suuri epävarmuus jatkuu yhtiön liiketoimintaympäristössä, kuten UPM:n aiemmissa tulosnäkymissä on kuvattu. Q3 2022 aikana näiden riskien vaikutukset eivät kuitenkaan toteutuneet merkittävissä määrin, ja yhtiö ylsi ennätykselliseen vuosineljännestulokseen.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana kysyntä jatkui hyvänä useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, ja myyntihinnat kattoivat edelleen nousseiden muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Tuotanto ja toimitusmäärät palasivat normaaleiksi ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla.

Vuosineljänneksen aikana kaikki liiketoiminnat menestyivät erinomaisesti. UPM Energy, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac, UPM Communication Papers ja UPM Biofuels saavuttivat kaikki ennätykselliset vuosineljännestulokset. Lisäksi myös UPM Fibres ja UPM Plywood tekivät vahvat tulokset.

UPM julkaisee Q3 osavuosikatsauksensa 25. lokakuuta 2022.

Taulukko: Vertailukelpoinen liikevoitto liiketoiminta-alueittain

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Q3 22 Q2 22 Q3 21 Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 2021 Fibres 271 92 301 399 571 781 Energy 145 73 63 281 155 270 Raflatac 79 63 54 182 178 223 Specialty Papers 60 30 23 109 116 135 Communication Papers 151 126 -30 363 -23 -79 Plywood 23 32 22 99 42 72 Muu toiminta 74 -14 8 21 10 113 Eliminoinnit -24 -15 -17 -12 -39 -42 Vertailukelpoinen liikevoitto, yhteensä 779 387 424 1 443 1 010 1 471 % myynnistä 22,8 % 15,1 % 16,8 % 17,0 % 14,1 % 15,0 %





Viitteeksi UPM:n aiemmat tulosnäkymät vuodelle 2022:

”UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä koko vuonna 2022 vuodesta 2021 että vuoden 2022 jälkipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2022 näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin ja saatavuuteen Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.



Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon vaikutti merkittävästi lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa. Tämä ei enää rajoita tuotantoa ja siten UPM:n toimitusmäärien odotetaan kasvavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuoden 2022 tulokseen lakon vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.”

