Das neueste Royalton CHIC Resort wird in Antigua eröffnet

TORONTO, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem großen Erfolg des Konzepts der Royalton CHIC Resorts in Cancun und Punta Cana ist Blue Diamond Resorts stolz, die Eröffnung des Royalton CHIC Antigua Ende 2023 an der idyllischen Dickenson Bay Beach auf Antigua bekannt zu geben.



Dieses neue Fünf-Sterne-Resort mit 227 Zimmern direkt am Strand wird in der Karibik ein einzigartiges, geselliges Urlaubserlebnis für Erwachsene bieten, bei dem Singles, Paare, Freunde und Gruppen nach Herzenslust feiern können. Dieses komplett renovierte Resort liegt nur achtzehn Minuten vom V. C. Bird International Airport entfernt und ist mit seinen lebendigen Angeboten das ultimative Ziel für einen Urlaub für Erwachsene.

„Ob zur Entspannung oder für einen lebhaften Luxusstrandurlaub, das Konzept des 'Party Your Way', das Royalton CHIC Antigua in dieser Region umsetzen wird, ist einzigartig im All-Inclusive-Segment“, sagte Jordi Pelfort, President of Hotels and Resorts der Sunwing Travel Group. „Wir haben uns verpflichtet, unseren Gästen fantastische Erlebnisse zu bieten – und das Royalton CHIC Antigua wird da keine Ausnahme bilden. Wir sind begeistert darüber, welche Bedeutung diese neue Anlage für Antigua und die Karibikregion haben wird.“

Anspruchsvolle Reisende können sich auf Tag-zu-Nacht-Aktivitäten wie thematische Poolpartys und DJ-Sets sowie auf eine Reihe von Gourmet-Restaurants freuen, darunter fünf faszinierende Bars mit Barkeeper und sechs Restaurants, in denen man ohne Reservierung speisen kann. Sollten die Gäste stattdessen maximale Entspannung wünschen, bietet das Royalton CHIC Antigua zahlreiche Möglichkeiten, diesem Verlangen nachzugehen, z. B. in der Sonne entspannen, handgemixte Cocktails am ruhigen Pool neben dem Strand genießen oder sich im erstklassigen Spa des Royalton CHIC verwöhnen lassen.

Ein besonderes Merkmal dieser Anlage wird ein Überwasser-Themenrestaurant sein, das es nur im Royalton CHIC Antigua gibt. Dieses Restaurant wird über dem Meer gebaut und bietet den Gästen ein Diningtainment-Konzept, eine Mischung aus Unterhaltung und Essen.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 45 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste zu Vacation Like A Star™ ein, mit fesselnden und interaktiven Erlebnissen sowie bekannten Popkultur-Elementen aus berühmten Filmen, Musik und Sport und Planet Hollywood Adult Scene macht Ihren Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität zum Zentrum der Faszination und Aufmerksamkeit.

Über Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts bietet pulsierende und ereignisreiche All-inclusive-Erlebnisse nur für Erwachsene, bei denen Sie nach Herzenslust feiern (Party Your Way) und das Unerwartete genießen können. Diese neue Generation von All-inclusive-Konzepten für Erwachsene befindet sich an beliebten karibischen Reisezielen wie Punta Cana in der Dominikanischen Republik und Cancun in Mexiko und bietet noch nie dagewesene Erlebnisse, bei denen Luxus und Spaß an jedem idyllischen Ort zusammenkommen. Wählen Sie zwischen Entspannung und Verwöhnprogramm oder Party und Spaß und feiern Sie nach Herzenslust (Party Your Way).

Ideal für Paare, Gruppen, Singles oder Freunde: moderne Zimmer und Suiten mit All-In Luxury™, dem Premium-DreamBed™, einer Vielzahl kulinarischer Angebote, All-In Connectivity™ und Exklusivität in der Diamond Club™-Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an besonderen Orten genießen wollen.