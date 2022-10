O mais novo Royalton CHIC Resort será inaugurado em Antígua

German Portuguese

TORONTO, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o vibrante sucesso do conceito Royalton CHIC Resorts em Cancun e Punta Cana, o Blue Diamond Resorts tem o orgulho de anunciar a inauguração do Royalton CHIC Antigua no final de 2023 na idílica Dickenson Bay Beach, em Antígua.



Este novo resort de cinco estrelas à beira-mar com 227 quartos proporcionará uma experiência única de férias sociais exclusiva para adultos nesta região caribenha, onde solteiros, casais, amigos e grupos poderão party their way (se divertir). Convenientemente localizado a apenas dezoito minutos do Aeroporto Internacional V. C. Bird, este resort completamente renovado estará repleto de ofertas animadas, tornando-o o destino definitivo para escapadas de adultos.

“Seja para relaxar ou para um refúgio na praia de luxo, o conceito Party Your Way que a Royalton CHIC Antigua trará para esta região é único no segmento Tudo Incluído”, diz Jordi Pelfort, Presidente de Hotéis e Resorts do Sunwing Travel Group. “Temos o objetivo de oferecer experiências inovadoras para os nossos hóspedes e a Royalton CHIC Antigua irá nos acompanhar. Estamos muito contentes com o significado que este resort terá para Antígua, bem como para a região do Caribe.”

Os viajantes mais exigentes podem esperar atividades ininterruptas, como festas temáticas na piscina e shows de DJs, bem como uma variedade de experiências gastronômicas gourmet, incluindo cinco bares fascinantes com mixologia e seis restaurantes que não exigem reservas. Para um relaxamento máximo, o Royalton CHIC Antigua terá várias opções, relaxar ao sol, saborear coquetéis preparados ao lado da serena piscina à beira-mar ou ser mimado no spa de categoria internacional do Royalton CHIC.

Uma característica distinta desta propriedade será um restaurante temático sobre a água, exclusivo do Royalton CHIC Antígua. O restaurante será construído sobre o mar, proporcionando aos hóspedes um conceito de diningtainment, uma mistura de entretenimento com refeições.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes uma conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai o hóspede para a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto o Planet Hollywood Adult Scene transforma as férias exclusiva para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com/

Sobre o Royalton CHIC Resorts

O Royalton CHIC Resorts oferece experiências Party Your Way vibrantes e efervescentes com tudo incluído exclusivas para adultos para o seu deleite com o inesperado. Localizada em destinos populares do Caribe, como Punta Cana, República Dominicana e Cancun, México, esta nova geração de conceito tudo incluído exclusivo para adultos oferece experiências inigualáveis em que o luxo e a diversão se encontram em cada local idílico. Seja para relaxar, se entreter ou se divertir, divirta-se do seu jeito.

Ideal para casais, grupos, solteiros ou amigos, com seus quartos e suítes modernas All-In Luxury™, DreamBed™ de luxo, uma variedade de opções culinárias, All-In Connectivity™ e exclusividade com a categoria Diamond Club™. Os hóspedes podem relaxar, se mimar no spa ou se divertir nos eventos e festas temáticas exclusivas do resort em locais exclusivos.