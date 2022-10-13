Poshmark, Inc.入选《Fortune》“2022 Change the World”榜单

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加利福尼亚州雷德伍德城, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poshmark, Inc.（纳斯达克股票代码：POSH）是一个领先的全新和二手物品社交型市场，该公司今天宣布凭借促进可持续发展、帮助物品实现循环利用和免于填埋而入选 《Fortune》“2022 Change the World” 榜单。



“Poshmark让数百万人通过出售二手物品建立了自己的业务。我们的影响力是我们销售人员社区努力的直接结果，也是他们使得时尚系统更加互联、循环和可持续的结果，”Poshmark创始人兼首席执行官Manish Chandra表示。“通过提供一体化平台来简化二手物品的购物体验，Poshmark使得参与循环经济变得简单而又有趣。”

作为一个领先的二手物品社交型市场，Poshmark让服装、宠物、家居、电子产品等各领域中超过2亿件物品实现流通，同时为数百万独立卖家提供收入来源。2021年，Poshmark的总商品价值增长27%，达到18亿美元，这表明购买和销售二手物品的兴趣增加，特别是在千禧一代和Z世代受众之间。

为了进一步延长物品的使用寿命，Poshmark于2020年推出了Reposh功能，让用户高效地将从Poshmark上购买的物品再次出售。自推出此功能以来，卖家重新发布了450万件物品，经过“Reposh”的物品数量以57%年增长率增加。

“Change the World”榜单对通过作为其核心业务战略一部分的活动而产生积极社会影响的公司进行了表彰。《Fortune》基于以下因素对候选人进行评估：

1. 可衡量的社会影响：公司对一个或多个特定社会问题的影响的范围、性质和持久性。

2. 业务结果：开展具有社会影响力的工作为公司带来的益处。盈利能力和对股东价值的贡献超过了对公司声誉的好处。

3. 创新程度：与业内其他公司相比，该公司的创新表现如何，以及其他公司是否效仿该公司的榜样或与之建立合作伙伴关系。

《Fortune》会在每年表彰对一些全球最紧迫的社会和环境问题产生重大影响的公司。如需查看整个榜单，请访问： https://fortune.com/change-the-world/ 。

关于Poshmark, Inc.

Poshmark是一个领先的社交型市场，为女性、男性、儿童、宠物、家庭等提供全新和二手风格的物品。 通过将线下购物与电子商务的规模、便利和选择优势相结合，Poshmark使购买和销售变得简单、具有社会性和可持续。公司在美国、加拿大、澳大利亚和印度拥有8000多万注册用户的社区，正在推动商业的未来，同时促进更可持续的消费。如需了解更多信息，请访问 www.poshmark.com 。如需了解公司新闻和公告，请访问 investors.pochmarl.com 。您还可以在 Instagram 、 Facebook 、 Twitter 、 TikTok 、 Pinterest、 YouTube 和 Snapchat 上关注Poshmark。

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