Poshmark, Inc.憑著促進可持續發展生活，登上《財富》雜誌2022年度改變世界的公司排行榜

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加利福尼亞州紅木城, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的二手及新商品社交市場Poshmark, Inc. (Nasdaq: POSH) 今日宣佈憑著促進可持續發展並幫助物品流通而減少垃圾，登上 《財富》雜誌2022年度改變世界的公司 排行榜。



Poshmark的創始人兼首席執行官Manish Chandra表示：「Poshmark已經幫助數百萬人透過出售二手物品建立自己的業務。我們的影響力直接來自賣家社群，以及他們如何使時尚系統更加密切聯繫、循環利用及可持續發展。Poshmark提供一體化平台來簡化二手購物體驗，使參與循環經濟變得輕鬆、簡單而有趣。」

作為二手商品的領先社交市場，Poshmark在服裝、寵物、家居、電子產品等品類一直保持超過2億件流通商品，同時亦是數百萬獨立賣家的收入來源。2021年，Poshmark的總成交額增長27%，達到18億美元，這意味著人們買賣二手商品的興趣正在增加，特別是千禧世代和Z世代。

為了進一步延長物品的使用壽命，Poshmark於2020年推出了Reposh功能，允許使用者有效率地重新發佈在Poshmark上購買的物品。自該功能面世以來，賣家已經重新發佈了450萬件商品，推出以來重新發佈的商品數量按年增長了57%。

改變世界的公司排行榜旨在表彰透過作為其核心業務策略一部分的活動而產生積極社會影響力的公司。《財富》基於以下因素對被提名公司進行評估：

1. 可衡量的社會影響力：該公司在一個或多個特定社會問題方面的影響力的範圍、性質及持久性。

2. 業務成果：具社會影響力的工作為該公司帶來的效益。盈利能力及對股東價值的貢獻大於對公司聲譽帶來的益處。

3. 創新程度：該公司相對於同業其他公司的創新程度，以及其他公司是否仿效該公司或與之合作。

每年，《財富》都會表彰對全球最緊迫的社會及環境問題產生可衡量影響力的公司。如欲查看完整排行榜，請瀏覽 https://fortune.com/change-the-world/ .

關於Poshmark, Inc.

Poshmark是男女、兒童、寵物、家庭等二手及新商品的領先社交市場。Poshmark將實體購物的人際聯繫與電子商務的規模、便捷性及選擇優勢互相結合，使買賣變得簡單，並促進社交和可持續發展，其社群在美國、加拿大、澳洲及印度擁有超過8,000萬名註冊用戶，一方面促進更加可持續的消費，同時推動商業的未來發展。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.poshmark.com ，如欲了解公司新聞及公告，請瀏覽 investors.poshmark.com .您亦可在 Instagram 、 Facebook 、 Twitter 、 TikTok 、 Pinterest、 YouTube 及 Snapchat 上關注我們。

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