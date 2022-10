Henry Hui wird Corporate Vice President von Hydrogen Strategy and Energy Infrastructure der Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, einem Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt zu geben, dass Henri Hui mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2022 zum Corporate Vice President von Hydrogen Strategy and Energy Infrastructure der Gruppe ernannt wurde.



Hui wird in seiner neuen Rolle weiterhin eine strategische Vision für die Gruppe entwickeln und Aktionspläne aufstellen, um den Einsatz der Kryogen-, Prozess- und Turbomaschinentechnologien von Nikkiso zu beschleunigen. Seine Bemühungen werden das Kundenwachstum auf dem globalen Markt für saubere Energie fördern und die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden, Handelsverbänden, Konsortien, Partnerschaften und allen CE&IG-Funktionseinheiten und regionalen Gesellschaften unterstützen. Darüber hinaus wird Henry für die Leitung eines gesamten Ingenieurteams in Houston, Texas, für die neu geschaffene Funktionseinheit Energy Infrastructure and Strategic Projects (NESP) verantwortlich sein, um die Kunden mit den erstklassigen Geräten, Dienstleistungen und Lösungen von Nikkiso besser zu bedienen.

„Henry verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Value Engineering und Projektabwicklung sowie über 25 Jahre Branchenkenntnisse und -erfolge in den Bereichen Energie und Industriegas. Er bringt ein ausgewogenes Verhältnis an strategischen Planungs- und Umsetzungsfähigkeiten in die Gruppe und NESP mit“, so Emile Bado, Executive Vice President, Sales & Business Development der Gruppe. „Henrys Rolle unterstützt unsere Mission, innovative Geräte, Technologien und Dienstleistungen über unsere globale Unternehmensgruppe anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, etwas zu bewegen.“

Hui kam vor über einem Jahr zur Funktionseinheit Integrated Cryogenic Solutions und war maßgeblich am jüngsten Erfolg des Nikkiso-Geschäftsbereichs Hydrogen Refueling Station beteiligt. Hui hat einen BS in Chemical Engineering und einen MS in Engineering der North Carolina State University. Er ist außerdem ein eingetragener PE und ein zertifizierter PMP.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314