Henry Hui fue nombrado vicepresidente corporativo de estrategia de hidrógeno e infraestructura energética para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

TEMECULA, California, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales ('Grupo') de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar que Henry Hui fue promovido a vicepresidente corporativo de estrategia de hidrógeno e infraestructura energética, con fecha efectiva 1ro. de octubre de 2022.



Henry continuará inspirando una visión estratégica en su nuevo rol para el Grupo y establecerá planes de acción para acelerar la implementación de las tecnologías criogénicas, procesos y turbomaquinaria de Nikkiso. Sus esfuerzos mejorarán el crecimiento del cliente en el mercado mundial de energía limpia y fomentarán colaboraciones con agencias gubernamentales, asociaciones comerciales, consorcios, sociedades y todas las unidades funcionales de CE&IG y empresas regionales. Además, Henry estará a cargo de dirigir un equipo de ingeniería total en Houston, TX, para la recién creada unidad funcional de Infraestructura de Energía y Proyectos Estratégicos (NESP) para servir mejor a los clientes con equipos, servicios y soluciones de talla mundial de Nikkiso.

“Henry posee una vasta experiencia en desarrollo de negocios, ingeniería de valor y entrega de proyectos, conjuntamente con 25 años de conocimientos y logros en la industria en los sectores de energía y gas industrial. Aporta al Grupo y a NESP, un balance de capacidades de planificación estratégica y ejecución", según Emile Bado, vicepresidente ejecutivo de ventas y desarrollo de negocios del Grupo. "¡El rol de Henry apoya aún más nuestra misión de ofrecer equipos, tecnologías y servicios innovadores a través de nuestro grupo de empresas globales para ayudar a nuestros clientes a marcar la diferencia!’"

Henry se unió a la unidad funcional de Soluciones Criogénicas Integradas hace más de un año y jugó un papel decisivo en el éxito reciente de la línea de negocios de la Estación de Reabastecimiento de Hidrógeno de Nikkiso. Henry cuenta con una licenciatura en ingeniería química y una maestría en ingeniería de North Carolina State University. También es Ingeniero Profesional (PE) registrado y Profesional en Dirección de Proyectos (PMP) certificado.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

