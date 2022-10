Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group, Hydrogen Strategy and Energy Infrastructure 담당 Corporate Vice President에 Henry Hui 선임

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries 산하 Clean Energy & Industrial Gases Group (이하 "Group")은 2022년 10월 1일부로 Hydrogen Strategy and Energy Infrastructure 담당 Corporate Vice President에 Henry Hui를 선임했다고 밝혔다.



Group에서 신규 직책을 맡게 된 Henry는 앞으로 전략적 비전을 뒷받침하는 한편 Nikkiso의 극저온, 공정 및 터보기계 기술 개발 촉진을 위한 사업 계획을 수립하게 된다. 그는 글로벌 청정에너지 분야 고객사 성장 및 각 정부 기관, 무역단체, 컨소시움, 파트너십, 모든 CE&IG 사업부서 및 지역별 기업과의 협력 강화 업무를 전담할 전망이다. 또한 Henry는 신설된 Energy Infrastructure and Strategic Projects (NESP) 부서 소속으로 미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 종합 엔지니어링팀을 이끌며 세계적 수준의 Nikkiso 장비, 서비스, 솔루션을 고객사에 공급하게 된다.

그룹의 Sales & Business Development 담당 Executive Vice President인 Emile Bado는 “Henry는 25년간 에너지 및 산업용 가스 분야에서 지식을 축적하고 성과를 달성해 왔으며 사업 개발, 밸류 엔지니어링, 프로젝스 수행에 있어 풍부한 경험을 갖추고 있다. 앞으로 Group 및 NESP에서 균형 잡힌 전략 기획 및 실행 능력을 보여줄 것”이라면서 “Henry는 전 세계 곳곳에 있는 그룹 소속 기업들이 고객사가 변화를 추구할 수 있도록 지원하기 위해 혁신적 장비와 기술, 서비스를 공급한다는 우리의 목표 수립을 뒷받침할 역할을 맡게 된다”고 밝혔다.

Henry는 약 1년 전 Integrated Cryogenic Solutions 사업부에 합류했으며 Nikkiso의 Hydrogen Refueling Station 사업 분야가 최근 좋은 성과를 거두는 데 중요한 역할을 담당했다. Henry는 노스캐롤라이나 주립대 화학공학과를 졸업하고 동교에서 공학석사 학위를 받았다. 현재 전문 엔지니어(PE)로 등록되어 있으며 프로젝트 관리 전문가(PMP) 자격증 보유자다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 산업용 가스, 액화천연가스 (LNG), 수소 액화(LH2), 폐열 회수를 위한 유기랭킨 사이클 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비(펌프, 터보 익스팬더, 열교환기 등)와 프로세스 공장을 제조, 서비스한다. 50 년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20 곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

