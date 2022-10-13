Henry Hui获任命担任Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group氢战略和能源基础设施企业副总裁

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加利福尼亚州特曼库拉, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集团公司旗下的Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称为“集团”）欣然宣布，Henry Hui被晋升为氢战略和能源基础设施企业副总裁，此项任命自2022年10月1日起生效。

履新后，Henry将继续推进集团的战略愿景并制定行动计划，加速部署Nikkiso的低温、工艺和涡轮机械技术。他的工作将推动全球清洁能源市场的客户增长，并促进与政府机构、贸易协会、联合体、合作伙伴关系以及所有CE&IG职能部门和区域公司开展合作。此外，Henry将负责领导位于得克萨斯州休斯顿的整个工程团队，主持运营新成立的能源基础设施和战略项目（NESP）职能部门，运用Nikkiso的世界级设备、服务和解决方案为客户提供更好的服务。

集团销售与业务发展执行副总裁Emile Bado表示：“Henry拥有全面的业务开发、价值工程和项目交付经验，在能源和工业天然气行业拥有25年的行业知识和成就。他为集团和NESP带来了战略规划和执行能力两者之间的平衡。Henry的角色进一步夯实了我们的使命，即通过我们的全球公司集团提供创新型设备、技术及服务，帮助我们的众多客户成就卓越! ”

Henry于一年前加入集成低温解决方案（Integrated Cryogenic Solutions）职能部门，并在Nikkiso加氢站业务领域最近取得的成功中发挥了重要作用。Henry拥有北卡罗来纳州立大学化学工程学士学位和工程硕士学位。他还是一名注册专业工程师（PE）和经过认证的项目管理专业人员（PMP）。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50余年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com





