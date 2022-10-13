Henry Hui獲任命為Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group氫氣策略與能源基礎設施企業副總裁

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加州德美古拉, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）隸屬Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司，現欣然宣佈Henry Hui獲擢升為氫氣策略與能源基礎設施企業副總裁，並於2022年10月1日生效。



Henry將繼續在新崗位啟發集團的策略願景，並制訂行動方案，加快部署Nikkiso的低溫、流程及渦輪機械技術，其工作將加快全球潔淨能源市場的客戶增長，促進與政府機構、貿易組織、財團、合作夥伴以及氫氣策略與能源基礎設施所有職能部門及地區公司的合作。此外，Henry將負責帶領駐於德州休斯頓的整個工程團隊，主理新成立的能源基礎設施與策略項目(NESP)職能部門，從而更有效地利用Nikkiso的世界級設備、服務及解決方案來服務客戶。

集團銷售與業務發展執行副總裁Emile Bado表示：「Henry的全方位經驗涵蓋業務發展、價值工程及項目交付，在能源及工業氣體行業累積25年的產業知識及成就，同時為集團及NESP注入策略規劃與執行的能力。Henry的崗位將進一步支持我們的使命，以透過全球集團公司提供創新的設備、技術及服務，幫助客戶實現改變。」

Henry在一年多前加入綜合低溫解決方案的職能部門，在推動近期Nikkiso加氫站業務線的成功方面功不可沒。Henry獲北卡羅來納州立大學的化學工程學理學士及工程理學碩士學位，亦持有註冊項目工程師(PE)及認證項目管理專業人士(PMP)的資格。

關於CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是Nikkiso Co., Ltd.的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化(LNG)、氫液化(LH2)及用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立50多年，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne及Cryoquip的母公司，以及一個由大約20個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314