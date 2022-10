Chiffre d'affaires à fin septembre 2022 en très forte progression par rapport à 2021

Communiqué de presse Ecully, le 14 octobre 2022 – 8h





Chiffre d’affaires 9 mois de 5,4 M€ en croissance de 82%

Doublement du chiffre d’affaires au 3 ème trimestre

trimestre Renforcement des ventes en France et en Europe suite au développement des gammes Distimp et à l’intégration de Spine Innovations

« Notre Groupe a réalisé ces deux dernières années des évolutions et avancées et a déployé son plan de croissance externe. En effet, la situation économique globale renforce notre conviction que la croissance organique doit être accompagnée de croissance externe afin de retourner à un objectif de rentabilité. C’est avec cette ambition que nous avons acquis la société Distimp mi-2021 qui nous permet de développer le marché français et d’initier une inflexion de nos gammes de produits vers le premium. L’acquisition de la société Spine Innovations en juillet 2022 nous ouvre le segment de marché de la chirurgie prothétique (instrumentation rachidienne en non-fusion) et renforce notre offre thérapeutique avec une innovation forte. Cette stratégie de croissance et la restructuration menée se concrétisent aujourd’hui avec la progression importante du chiffre d’affaires à fin septembre 2022 et nous offrent de très belles perspectives pour participer activement à la consolidation des industries de notre métier."



Stéphane Le Roux, PDG de Spineway

Chiffre d’affaires consolidés trimestriels et cumulé à fin septembre 2022

En milliers d’euros



Chiffres non audités 2022 2021 Variation 2022/2021



CA 1er trimestre 1 342 865 + 55% CA 2e trimestre 1 770 1 020 + 74% CA 3e trimestre 2 247 1 061 + 112% CA 9 mois * 5 360 2 946 + 82% CA proforma 9 mois 7 567** 6 553*** + 15%

* Le chiffre d’affaires à fin septembre 2022 inclut la quote-part de chiffre d’affaires lié à Spine Innovations depuis son intégration soit depuis le 21 juillet 2022, soit 0,9 M€.

** Le chiffre d’affaires 2022 proforma comprend, pour comparaison, Spine Innovations dès le 1er janvier 2022 (acquise le 21 juillet 2022).

*** Le chiffre d’affaires 2021 proforma comprend, pour comparaison, Distimp et Spine Innovations dès le 1er janvier 2021 (acquises le 25 juin 2021 et le 21 juillet 2022).

A l’image des trimestres précédents, Spineway clôture son 3ème trimestre 2022 en forte hausse par rapport à 2021 à la même période avec un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en croissance de 112%, notamment porté par les contributions des gammes Distimp et l’intégration de Spine Innovations. Cette progression conforte la dynamique du Groupe qui totalise sur les 9 premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 5,4 M€ et dépasse ainsi les ventes annuelles de l’exercice 2021.

En effet, l’intégration réussie des acquisitions permet à Spineway d’une part de rééquilibrer la répartition géographique de ses ventes et d’autre part grâce à des complémentarités territoriales de se développer sur des marchés matures à plus forte valeur ajoutée.

Ainsi, bien que l’Amérique Latine, demeure la première zone du Groupe avec un chiffre d’affaires en hausse sur le 3ème trimestre lié aux gammes historiques du groupe, l’Europe, portée par le développement du marché français et les ventes de prothèses sur le marché allemand, est désormais le second contributeur au chiffre d’affaires.

Par ailleurs, les autres zones géographiques s’inscrivent également dans une bonne dynamique : le Moyen-Orient est toujours en progression et l’Asie renoue avec la croissance sur le 3ème trimestre.

Fort d’une offre renforcée et d’un portefeuille de ventes équilibré, Spineway va poursuivre son développement afin de se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur du rachis.

Prochain RDV : 20 janvier 2023 – Chiffre d’affaires 2022

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

