Anne Nurminen Finnveran hallituksen jäseneksi



Finnvera Oyj, pörssitiedote 14.10.2022

Yrittäjä Anne Nurminen on valittu Finnveran hallituksen jäseneksi. Valinnan teki Suomen valtio Finnvera Oyj:n ainoana osakkaana. Nurminen toimii toimitusjohtajana perheomisteisessa konepajayhtiössä Helkone Group Oy:ssä ja ratsastusvalmennukseen keskittyvässä Pixy Finland Oy:ssä. Lisäksi hän on hallituksen puheenjohtaja Hellmanin Konepaja Oy:ssä sekä Protools Oy:ssä. Nurminen on laajasti verkostoitunut luottamustehtäviensä kautta, ja hän on mm. Teknologiateollisuus ry:n hallituksen sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen.

Päätöksen jälkeen Finnvera Oyj:n hallitukseen kuuluvat:

Petri Ekman, hallituksen puheenjohtaja

Antti Neimala, I varapuheenjohtaja

Terhi Järvikare, II varapuheenjohtaja

Ritva Laukkanen

Hannu Jaatinen

Petri Viertiö

Elina Piispanen

Anne Nurminen

