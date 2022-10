DFDS OG EKOL LOGISTICS I STRATEGISK DIALOG

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE nr. 28 - 14. oktober 2022

DFDS har siden 2018 drevet et netværk af fragtfærge-ruter i Middelhavet, der understøtter samhandelen mellem Tyrkiet og adskillige europæiske markeder via ruter, der anløber Italien, Frankrig og Spanien.



I lyset af den geopolitiske udvikling og forsyningskæders sikkerhed og stabilitet forventes det, at Tyrkiets produktionskapacitet og handel med Europa vil fortsætte med at vokse i de kommende år.

For at videreudvikle vores evne til at understøtte handel og styrke produkter og services til kunder er der indledt en strategisk dialog mellem DFDS og Ekol Logistics, en større tyrkisk logistikvirksomhed, for at undersøge et muligt køb af Ekol Logistics internationale transportaktiviteter. En sådan kombination af fragtfærge- og logistikaktiviteter i Middelhavet ville afspejle DFDS’ gennemprøvede nordeuropæiske forretningsmodel.

For at sikre en effektiv strategisk dialog for alle interessenter er der i dag indgivet en ansøgning til de tyrkiske konkurrencemyndigheder for at få deres syn på et muligt køb. I Tyrkiet er det muligt og sædvanligt at ansøge om godkendelse, før der er indgået endelige aftaler.

Enhver mulig transaktion afledt af den strategiske dialog med Ekol Logistics afventer blandt andet resultatet af ansøgningen til de tyrkiske konkurrencemyndigheder og bestyrelsens godkendelse af vilkårene for en transaktion.





DFDS’ Mediterranean forretningsenhed driver et netværk af fragtfærge-ruter mellem Tyrkiet og Europa. Ruterne transporterer primært uledsagede trailere for tyrkiske speditører og vognmænd. Jernbanetransport tilbydes desuden fra havnene i Trieste og Sête til destinationer i Europa.

Ekol Logistics internationale aktiviteter er fokuseret på at levere transport- og logistikløsninger mellem Tyrkiet og Europa, herunder spedition, transport, lager, toldbehandling og forsyningskædestyring. Nøglekunder omfatter virksomheder i bil- og tekstilsektorerne. Ekol Logistics’ internationale aktiviteter har en omsætning på omkring DKK 3,2 mia.





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 25 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner af passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.000 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





