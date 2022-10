Investeringsforeningen Advice Capital – Tegningsmeddelelse med resultat af tegning

Investeringsforeningen Advice Capital havde indledende tegningsperiode i følgende afdelinger fra den 28. september til og med den 11. oktober 2022.

Det endelige resultat af tegningen fremgår nedenfor:

Afdeling ISIN Tegningskurs Antal

investorer Antal

cirkulerende andele Formue kr. Advice Capital Vision Fund DK0061813177 100,50 21 237.519 23.771.253,38 Advice Capital Breakthrough Biotech DK0061813250 100,50 16 572.410 57.273.792,07





Aktionærer i selskaberne Advice Capital Vision Fund A/S og Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S har gennem apportindskud af værdipapirer tegnet til en lavere tegningskurs uden handelsomkostninger, jf. prospekt for Investeringsforeningen Advice Capital dateret den 23. september 2022.

De nye andele vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 18. oktober 2022.

For yderligere oplysninger om foreningen henvises til dennes prospekt, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.advicecapital. eu .

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen





Niels Erik Eberhard

Direktør