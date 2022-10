English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 14.10.2022 klo 13.00



SaraRasa allekirjoittaa pellettien myyntisopimuksen joulukuuhun 2024 saakka

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on sopinut Cellmark Ab:n kanssa toimittavansa suurimman osan pellettituotannostaan kahden vuoden ajan joulukuusta 2022 alkaen joulukuuhun 2024 saakka Korean markkinoille Cellmarkin palveluita käyttäen. Sopimus on kiinteähintainen ja sopimuksen arvo on noin 14 miljoonaa euroa. Tämä uusi myyntisopimus korvaa aiemman, 25.7.2019 julkistetun samojen osapuolten välisen sopimuksen.

"Tämä pitkäaikainen sopimus antaa SaraRasalle taloudellisen turvan kapasiteetin kehittämiseen. Cellmark on ollut liikekumppanimme jo kuusi vuotta ja olemme varmoja, että he sopivat kumppaniksemme biomassateollisuudessa myös jatkossa", sanoo SaraRasan johtaja Ilari Koskelo.

Dovre Group omistaa 19,9 prosenttia SaraRasan osakkeista. Dovre Group esittää tämän omistuksen rahoitusvaroissa ja kirjaa sijoituksen arvon käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Lisätiedot:

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.

Ilari Koskelo, johtaja

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii lähes 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut www.dovregroup.com

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on puunjalostusteollisuuden oheisvirroista pellettejä tuottava yhtiö, jonka omistama ja operoima tuotantolaitos sijaitsee Surabayassa Indonesiassa. SaraRasan pääomistajat ovat Navdata Oy, Dovre Group Oyj sekä Finnfund.

CellMark AB on globaali toimitusketjun palvelutoimittaja. Göteborgissa vuonna 1984 perustetun yhtiön juuret ovat sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineiden kaupassa ja jakelussa. CellMarkilla on seitsemän eri perustuotteisiin erikoistunutta tuotedivisionaa, joista CellMark Energy keskittyy biomassapohjaisten vaihtoehtoisten energianlähteiden ja muiden jätteisiin pohjautuvien energiahyödykkeiden tuotantoon, kauppaan ja levittämiseen tuodakseen lämmityksen ja voimantuotantoon ympäristöystävällisä ratkaisuja. CellMark-konsernin liikevaihto on 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiön kotisivut: www.cellmark.com

