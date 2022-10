Bavarian Nordic indgår aftale med Schweiz om levering af koppe- og abekoppevacciner

English Danish

Schweiz har bestilt 100.000 doser koppe- og abekoppevaccine med omgående start af leverancer

Bavarian Nordic vil søge regulatorisk godkendelse af vaccinen hos det schweiziske lægemiddelagentur, Swissmedic

KØBENHAVN, Danmark, 14. oktober 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag at de schweiziske sundhedsmyndigheder og det schweiziske forsvar i fællesskab har bestilt 100.000 doser af MVA-BN koppe- og abekoppevaccine. De første leverancer starter omgående, og de endelige leverancer vil finde sted i begyndelsen af 2023.

Som en del af aftalen vil Bavarian Nordic inden for tre måneder indsende en ansøgning til Swissmedic med henblik på at understøtte en potentiel markedsføringstilladelse af vaccinen mod kopper og abekopper i 2023.

Grundet ordrens størrelse samt leveringsplanen, vil selskabets økonomiske forventninger for 2022 ikke blive påvirket.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: ”Europa har været epicenter for udbruddet med en stor spredning af abekopper samt et højt antal smittede i mange lande til følge. Heldigvis er smittetallet nu faldende, men der er stadig behov for en koordineret indsats for at stoppe udbruddet og forhåbentlig forhindre, at sygdommen bliver endemisk i regionen. Vi er derfor glade for at indgå denne aftale med de schweiziske myndigheder, som komplementerer EU-Kommissionens bestræbelser på at sikre adgang til vaccinen for udsatte grupper i hele regionen.”

Om koppe-/abekoppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som IMVANEX® i Europa, JYNNEOS® i USA og IMVAMUNE® i Canada) er en ikke-replikerende koppevaccine udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner. I tillæg til kopper er vaccinen godkendt til brug mod abekopper i USA, Canada og EU som den eneste vaccine, der har opnået denne til dato.

Bavarian Nordic har igangværende leveringskontrakter med USA og Canada og har leveret vaccinen til en række ikke-oplyste lande globalt som en del af deres nationale biologiske beredskaber. I forbindelse med udbruddet af abekopper i 2022 har Bavarian Nordic samarbejdet med flere regeringer og overnationale organisationer med henblik på at sikre hurtig adgang til vaccinen i mere end 70 lande til dato, og arbejder desuden på at sikre produktion af yderligere vacciner til at opfylde behovet på den mellemlange til lange bane.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt mod kopper og abekopper i Canada og som koppevaccine i Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

