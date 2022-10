Para celebrar el mes de la sensibilización sobre la ciberseguridad, VAULTINUM lanza una herramienta de ciberauditoría en línea y ofrece evaluación gratuita en materia de ciberseguridad

Spanish Italian

GINEBRA, Suiza, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tecnología y el software han invadido las vidas cotidianas tanto del público en general como de las empresas. La tecnología, aunque permite que la innovación se desarrolle a un ritmo acelerado, también entraña muchos riesgos a los que hay que anticiparse. Entre estos riesgos, la ciberseguridad es el más preocupante y caro para las empresas en todo el mundo. Efectivamente, como informes y datos muestran un aumento constante de los ciberataques, ser víctima de un ciberdelito ya no es una cuestión de «si» sino más bien de «cuándo».

Esto significa que las empresas ya no tienen elección y deben asegurarse de que su ciberseguridad esté al día y sea lo suficientemente eficaz como para evitar daños irreparables en caso de un ciberataque. No obstante, unos estudios recientes muestran que un gran número de organizaciones aún no han implementado ninguna medida para prevenir y responder a los ciberataques. Y lo que sorprende aún más, parece que hay una brecha creciente en las organizaciones entre el reconocimiento a nivel directivo de la importancia de la ciberseguridad y la forma en que se implementan las políticas en esta materia. Por ejemplo, en el Reino Unido, el 38 % de las empresas entrevistadas afirma que el éxito de un ciberataque se debe a errores humanos y, sin embargo, estas mismas empresas optan por invertir en software tras un incidente de seguridad en lugar de en formación del personal (fuente: informe de CSIS).

Como empresa externa europea de confianza, especializada en auditoría y protección de activos digitales, Vaultinum es muy consciente de que las organizaciones deben mejorar su ciberprotección y saber que la ciberseguridad, al igual que la lucha contra el terrorismo, nunca se logra realmente. «La solución de ciberauditoría desarrollada por Vaultinum permite a las empresas realizar verificaciones regulares de ciberseguridad. Estas consisten en cuatro pasos recurrentes: escaneo, evaluación, implementación y repetición», comenta Philippe Thomas, CEO de Vaultinum.

Y para respaldar el mes de la sensibilización sobre la ciberseguridad este octubre, y para ayudar a las organizaciones a mejorar su ciberresiliencia, Vaultinum está ofreciendo una evaluación gratuita sobre ciberseguridad. Los datos están disponibles en el sitio web .

Vaultinum es una empresa externa independiente de confianza especializada en la protección y auditoría de activos digitales. Desde 1976 Vaultinum permite que miles de negocios digitales e inversores protejan sus innovaciones ofreciendo soluciones que protegen su PI, garantizan la continuidad de su actividad empresarial y mitigan los riesgos de software y cibernéticos.

