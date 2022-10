Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

English Lithuanian

2022 m. spalio 14 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl pritarimo magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstravimo darbų pirkimo sutarčių sudarymui. Pirkimo sutartys bus sudaromos gavus visus pirkimo sutarčių pasirašymui ir vykdymui reikalingus pritarimus, sprendimus ar atlikus būtinas procedūras, privalomas pagal AB „Amber Grid“ įstatus ir atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimtas šis sprendimas:

1) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2022 m. rugsėjo 20 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. VLD-19)



Priimtas sprendimas:

1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant Projekto I pirkimo dalies Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskiros atkarpos (esančios adresu Kaišiadorių r. sav., kurios ilgis apie 2100 m) rekonstravimo darbų (įskaitant darbo projekto parengimą, išskyrus vamzdžių įsigijimą) sutartį ir patvirtinti esmines rangos darbų sutarties sąlygas:

1.1. Sutarties objektas – Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskiros atkarpos (esančios adresu Kaišiadorių r. sav., kurios ilgis apie 2100 m) rekonstravimo darbai (įskaitant darbo projekto parengimą, išskyrus vamzdžių įsigijimą).

1.2. Kontrahentas – UAB „DS-1“

1.3. Sutarties kaina – 1 632 075,00 EUR be PVM.

Sutarties kaina gali būti keičiama:

• Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies darbų, tačiau bendra atsisakytų darbų vertė negali viršyti 10 procentų kainos.

• Užsakovas turi teisę keisti projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 10 proc. kainos.

• Teisė didinti darbų apimtį: ne daugiau kaip 10 proc. nuo kainos, papildomų darbų kainos nustatymui mutatis mutandis taikant Sutarties bendrojoje dalyje įtvirtintų nuostatų dėl dalies darbų atsisakymo.

• Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

• PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.

• Perskaičiavimas gali būti atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Perskaičiavimas netaikomas įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).

1.4. Atsiskaitymo tvarka – Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį) tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo Kainos.

1.6. Galutinis darbų atlikimo terminas – 2023 m. birželio 30 d. Galutinio termino pratęsimas galimas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

1.7. Garantinių įsipareigojimų terminas medžiagoms, gaminiams, įrenginiams ir įrangai – 5 metai.

1.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 6 metai.

2. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant Projekto II pirkimo dalies Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (esančių adresu Kauno r. sav., kurių bendras ilgis apie 14600 m) rekonstravimo darbų (įskaitant darbo projekto parengimą ir visų projekto, t. y. I-oje ir II-oje pirkimų dalių apimtyje numatytų vamzdžių įsigijimą) sutartį ir patvirtinti esmines rangos darbų sutarties sąlygas:



2.1. Sutarties objektas - Magistralinio dujotiekio (Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų (esančių adresu Kauno r. sav., kurių bendras ilgis apie 14600 m) rekonstravimo darbai (įskaitant darbo projekto parengimą ir visų projekto, t. y. I-oje ir II-oje pirkimų dalių apimtyje numatytų vamzdžių įsigijimą).

2.2. Kontrahentas – UAB „MT Group“.

2.3. Sutarties kaina – 10 924 000,00 EUR be PVM.

Sutarties kaina gali būti keičiama:

• Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies darbų, tačiau bendra atsisakytų darbų vertė negali viršyti 10 procentų kainos.

• Užsakovas turi teisę keisti projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 10 proc. kainos.

• Teisė didinti darbų apimtį: ne daugiau kaip 10 proc. nuo kainos, papildomų darbų kainos nustatymui mutatis mutandis taikant Sutarties bendrosios dalies nuostatas.

• Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

• PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.

• Perskaičiavimas gali būti atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Perskaičiavimas netaikomas įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).

2.4. Atsiskaitymo tvarka – Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis 10 proc. nuo Kainos.

2.6. Galutinis darbų atlikimo terminas – 2023 m. birželio 30 d. Galutinio termino pratęsimas galimas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Garantinių įsipareigojimų terminas medžiagoms, gaminiams, įrenginiams ir įrangai – 5 metai.

2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 5,1 metai.

Daugiau informacijos:

Laura Šebekienė, AB „Amber Grid" komunikacijos vadovė,

+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt