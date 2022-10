COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON INFORME SES ACTIONNAIRES DE SON ELIGIBILITE AU PEA-PME.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022

155,9 M€











EFFECTIF

852 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01