GLUCOTRACK ANNONCE LE RECRUTEMENT DU DR MARK TAPSAK

French German

Rutherford, NJ, 15 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GlucoTrack, Inc. (Nasdaq : GCTK) (« GlucoTrack » ou la « Société »), une société de dispositifs médicaux et de plateformes de santé numériques axée sur le diabète et le pré-diabète, a annoncé aujourd'hui que Mark Tapsak, PhD, a rejoint la société en tant que vice-président de la technologie de capteurs, avec effet immédiat.



Mark apporte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur du diabète en tant que scientifique spécialisé dans la recherche sur les dispositifs médicaux, axée sur la synthèse des polymères, la caractérisation des polymères, la conception de dispositifs médicaux et la propriété intellectuelle. Chez GlucoTrack, il dirigera le programme de R&D récemment annoncé en faveur d'un nouveau système implantable de surveillance continue de la glycémie (SCG) pour les personnes atteintes de diabète de type 1.

Mark rejoint la Société après avoir quitté Diabetic Health, Inc., un développeur de revêtements spécialisés utilisés dans les capteurs de surveillance continue de la glycémie et les sets de perfusion d'insuline, où il a occupé le poste de président. Au cours de sa carrière, Mark a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés de gestion du diabète, y compris celui de scientifique principal chez Dexcom, Inc. où il a supervisé les performances électrochimiques des capteurs, la conception de la bio-interface et la technologie de membrane, et celui de chimiste principal chez Medtronic, Inc. Il a également enseigné en tant que professeur de chimie et de biochimie et a occupé les fonctions de doyen adjoint des sciences et de la technologie, et de doyen de la recherche subventionnée et des programmes d'études supérieures à l'université Bloomsburg. Il a rédigé des dizaines de publications sur le secteur avec des milliers de citations et est qualifié d'inventeur de 68 brevets, dont plus de 50 attribués par DexCom. Il a obtenu sa licence de chimie et sciences photographiques à l'Université d'État de Saint-Cloud et son doctorat en chimie des polymères à l'Université de Californie du Sud.

« Mark et moi-même avons travaillé ensemble chez DexCom à l'aube de son développement, et je suis ravi de collaborer avec lui de nouveau », a déclaré Paul Goode, PDG de GlucoTrack. « En constituant une équipe chevronnée possédant des compétences dans le domaine des dispositifs implantables et de la détection de la glycémie, nous cherchons à mettre sur le marché des produits qui changent la vie et qui sont conçus pour donner la priorité à la santé et au confort, afin de libérer les patients souffrant de diabète de la douleur et des désagréments y étant associés. »

« L'approche de GlucoTrack pour faire progresser les solutions de gestion du diabète et du pré-diabète est à la fois unique et innovante », a déclaré le Dr Tapsak. « Je me considère comme chanceux de pouvoir rejoindre cette équipe exceptionnelle dans le développement de technologies qui ont le potentiel d'aider de nombreuses personnes. »

À propos de GlucoTrack, Inc.

GlucoTrack, Inc. (NASDAQ : GCTK) (anciennement connue sous le nom d'Integrity Applications, Inc.) se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de nouvelles technologies pour les personnes atteintes de diabète et en état de pré-diabète. Le produit initial de la Société, GlucoTrack®, est un dispositif de surveillance de la glycémie non invasif breveté conçu pour fournir des mesures du taux de glucose sans la douleur, le surcoût, la difficulté ou l'inconfort des dispositifs avec auto-piqueurs invasifs conventionnels. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.glucotrack.com.

Contact auprès des investisseurs : investors@glucotrack.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les mots tels que « s'attendre à », « planifier » et « sera » visent à identifier les énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis que certains facteurs importants peuvent affecter les résultats réels de GlucoTrack et pourraient entraîner un écart sensible entre ces résultats et les énoncés prospectifs qui pourraient être formulés dans le présent communiqué de presse. Les facteurs qui peuvent affecter les résultats de GlucoTrack comprennent, sans s'y limiter, la capacité de GlucoTrack à lever des capitaux supplémentaires pour financer ses opérations (que ce soit au moyen de financements par fonds propres privés ou publics, de financements par emprunt, de collaborations stratégiques ou autre) ; les risques liés à la réception (et au moment) des approbations réglementaires (y compris l'approbation de la FDA) ; les risques liés au recrutement de patients dans, et la conduite d'essais cliniques ; les risques liés à ses accords de distribution actuels et futurs ; les risques liés à sa capacité à engager et retenir du personnel qualifié, y compris du personnel de vente et de distribution ; et les facteurs de risque supplémentaires décrits dans les documents déposés par GlucoTrack auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 tel que déposé auprès de la SEC le 31 mars 2022.