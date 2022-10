English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

17.10.2022, klo 8.00



Aspon tytäryhtiö Telko myy Venäjän liiketoimintonsa

Aspo-konserniin kuuluva Telko on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Kauppahinta on noin 9,5 miljoonaa euroa. Oikeudet Telkon nimeen ja tavaramerkkeihin eivät sisälly kauppaan.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä venäläisten viranomaisten hyväksynnän. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Telko alkoi kesäkuussa selvittää mahdollisuuksia irtautua Venäjän liiketoiminnoista kuluvan vuoden aikana.

”Teimme jo keväällä päätöksen irtautua kaikista Venäjän liiketoiminnoistamme. Olen erittäin tyytyväinen, että huolellisen kartoitusprosessin myötä olemme löytäneet uuden omistajan Telkon liiketoiminnoille Venäjällä. Kauppa tukee tavoitettamme kasvaa länsimarkkinoilla uudistetun strategiamme mukaisesti”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Yrityskaupan seurauksena Aspo arvioi kirjaavansa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 9 miljoonan euron kuluerän, joka pitää sisällään alaskirjauksen yhtiön nettovarallisuudesta sekä lisäksi osuuden Telkon liikearvosta ja transaktiokulut. Lisäksi kaupan toteutuessa kuluksi kirjattaisiin tämänhetkisen Venäjän ruplan kurssin mukaisesti noin 3 miljoonaa euroa muuntoeron realisoitumisena, mikä ei vaikuta konsernin omaan pääomaan. Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset. Aspon taloudellisessa raportoinnissa Telkon Venäjän liiketoiminta luokitellaan myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi sitovan esisopimuksen allekirjoituskuukaudesta alkaen.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Telko on poistumassa myös Valko-Venäjän markkinoilta. Tämä prosessi on yhä käynnissä.





Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.