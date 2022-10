English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

17.10.2022, klo 8.00



Aspo nostaa vuoden 2022 taloudellista ohjeistustaan: vertailukelpoinen liikevoitto on 52–57 miljoonaa euroa (42,4 Me)

Aspo Oyj nostaa koko vuodelle 2022 annettua taloudellista ohjeistustaan erityisesti ESL Shippingin odotettua paremmasta kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä johtuen.



Aspon uusi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 52–57 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

Vanha ohjeistus vuodelle 2022 (annettu 14.6.2022):

Aspo-konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me).

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.



Aiemmin Aspo on arvioinut vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien aiheuttavan yhteensä noin 15–20 miljoonan euron kuluerät. Näitä ovat Ukrainan sodan aiheuttamat kulut, Telkon ja Leipurin valittuja idän liiketoimintoja koskevat ratkaisut sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Uusi, tarkentunut arvio edellä mainittujen kuluerien suuruudesta on noin 25 miljoonaa euroa. Arvio pitää sisällään kaikki vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana raportoidut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi vetäytyminen Telkon ja Leipurin valituista idän liiketoiminnoista aiheuttaisi IFRS-standardien mukaisesti muuntoerojen uudelleenluokittelun konsernin omasta pääomasta tuloslaskelmaan. Kuluksi kirjattaisiin syyskuun lopun valuuttakurssien tilanteen mukaisesti noin 5 miljoonaa euroa oman pääoman muuntoeron realisoitumisena. Kirjaus ei vähennä konsernin omaa pääomaa, sillä muuntoerot on IFRS-standardin mukaisesti kirjattu oman pääoman vähennyksenä niiden syntymishetkellä.



