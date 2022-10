CREDIT AGRICOLE SA : Signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition potentielle par CACEIS des activités de services aux investisseurs de RBC en Europe

French English

Montrouge, le 17 octobre 2022

Signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition potentielle par CACEIS des activités de services aux investisseurs de RBC en Europe

CACEIS et Royal Bank of Canada ont signé le 14 octobre un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) offrant la possibilité à CACEIS d’acquérir les activités d’asset servicing de Royal Bank of Canada en Europe.

Cette transaction permettrait à CACEIS de renforcer son positionnement parmi les leaders mondiaux de l’asset servicing en Europe et dans le monde, avec circa 4 800 milliards d’euros d'actifs en conservation et 3 500 milliards d’euros d'actifs en administration (chiffres au 31/03/2022) après sa réalisation (*), qui pourrait intervenir d’ici la fin du troisième trimestre 2023.

Cette opération serait conforme aux objectifs de développement du Groupe et respecterait nos critères de rentabilité avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans grâce à la réalisation de synergies. Elle aurait un impact négatif inférieur à 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole (chiffres au 30/06/2022).

(*) La signature des accords entre CACEIS et Royal Bank of Canada est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et la réalisation de la transaction sera soumise aux conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires applicables

