English French

Quadient lance une nouvelle solution de mise sous pli compacte, accompagnée d’un logiciel cloud de suivi et de garantie d’intégrité

Paris, le 17 octobre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement mondial de sa nouvelle solution de mise sous pli DS-77 iQ, modulaire et compacte, et du logiciel de gestion du courrier docsecure de Quadient, la seule solution en boucle fermée entièrement basée sur le cloud qui assure le suivi de l'intégrité des documents à chaque étape, y compris la preuve que chaque document a été correctement traité.

La DS-77 iQ est conçue pour s'intégrer parfaitement à tous les environnements de travail, grâce à une facilité d'utilisation exceptionnelle et des fonctions intelligentes telles que la technologie de numérisation CIS (Contact Image Sensor), ainsi que ses capacités de lecture et de tri. Ce module d'insertion flexible traite une grande variété de courrier, des documents transactionnels tels que les factures et les relevés mensuels aux documents marketing de différentes formes et tailles. Elle comprend également un écran tactile couleur intuitif de 7 pouces qui guide l'utilisateur à chaque étape. Offrant des fonctionnalités sans fil, la DS77 iQ se connecte au réseau de l'entreprise pour permettre des diagnostics et une assistance à distance si nécessaire.

La solution DS-77 iQ s’accompagne du logiciel docsecure de Quadient, une nouvelle solution entièrement basée sur le cloud et accessible à partir d'un navigateur Web, qui offre aux gestionnaires courrier le plus haut niveau d'intégrité des plis. Elle suit et enregistre l'ensemble du processus de pliage et de mise sous pli, de bout en bout, pour garantir que chaque document se trouve dans la bonne enveloppe et que le travail est entièrement terminé. Développé spécifiquement pour gérer les envois contenant des informations sensibles ou personnelles, comme les relevés de compte ou les contrats, docsecure de Quadient respecte les normes et réglementations internationales, en conformité avec SOC 2 TYPE 2, HIPA, RGPD et GLBA, entre autres.

Le lancement de la DS-77 iQ et du logiciel docsecure s'inscrit dans la stratégie d'investissement continu de Quadient dans ses solutions de courrier intelligentes et fait suite au lancement, le mois dernier, de la machine de mise sous pli DS-700 iQ pour les opérations de courrier à haut volume. docsecure s'intègre également à Quadient Impress, la solution cloud d'automatisation des documents sortants.

« Le lancement de ces deux solutions d’automatisation et de gestion intelligente du courrier souligne l'engagement de Quadient à toujours proposer à ses clients des solutions simples à utiliser, qui aident les entreprises de toutes tailles à évoluer et s’adapter au rythme du marché », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier, Quadient. « Lorsqu'ils sont associés, la DS-77 iQ et docsecure de Quadient améliorent considérablement l'intégrité et la sécurité du processus de distribution du courrier, génèrent des rapports pour prouver la conformité et offrent une visibilité totale de chaque tâche ».

Les solutions DS-77 iQ et docsecure de Quadient sont déjà disponibles en Europe, avec un lancement prévu aux États-Unis et au Canada dans les prochains mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr-FR/smart-mail-shipping/intelligent-mailing/folder-inserters/ds-77iQ.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contact Presse Agence LaSuite&Co

Sophie Renard

sophie.renard@lasuiteandco.com

+33 (0)6 82 80 61 97





Pièce jointe