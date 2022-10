Samstarfsaðili Alvotech sækir um markaðsleyfi fyrir fyrstu líftæknilyfjahliðstæðuna í Japan

English Icelandic

Alvotech (NASDAQ First North: ALVO) tilkynnti í dag að samstarfsaðili þess, Fuji Pharma Co., Ltd. (“Fuji”) hafi sótt um leyfi til japanska heilbrigðis-, atvinnu- og velferðarráðuneytisins til markaðssetningar á fyrstu líftæknilyfjahliðstæðunni sem fyrirtækin þróa, samkvæmt samningi um einkarétt Fuji til markaðssetningar og sölu á lyfjum Alvotech í Japan.

„Ég óska félögum okkar hjá Fuji til hamingju með þennan mikilvæga áfanga,“ sagði Róbert Wessman, stofnandi og starfandi stjórnarformaður Alvotech. „Við deilum þeirri sýn að auka þarf aðgengi sjúklinga að bráðnauðsynlegum líftæknilyfjum og í sameiningu höfum við alla burði til að svara ört vaxandi spurn eftir líftæknilyfjahliðstæðum í Japan.“

Sérleyfissamningur Fuji við Alvotech var gerður í nóvember 2018 og síðar uppfærður í desember 2020 og febrúar s.l . Hann nær nú til alls sex líftæknilyfjahliðstæða sem verða þróaðar og framleiddar af Alvotech og markaðssettar af Fuji í Japan.



Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).