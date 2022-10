Kineta, 중증 고형암 환자를 대상으로 KVA12123와 KEYTRUDA® (pembrolizumab)에 대한 평가를 위해 Merck와 임상협업 발표

October 17, 2022 06:30 ET | Source: Kineta, Inc. Kineta, Inc.

Seattle, Washington, UNITED STATES