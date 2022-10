Rapprochement YouZou et ITS Group

YOUZOU, Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans la mise à disposition de compétences dédiées aux solutions Collaboratives de Microsoft, à la Cybersécurité et à la Mobilité ; rejoint ITS IBELEM, Intégrateur de solutions de Mobilité, de Digital Workplace et de Poste de travail sécurisé.

Pour les dirigeants des deux entités, le rapprochement permet de renforcer le savoir-faire et de proposer des solutions de bout en bout, qui couvrent les besoins des clients au moment de la construction de leur stratégie « Digital Workspace ».

Jean-Cédric MINIOT, Directeur Général d’ITS IBELEM, complète : « Je me félicite de ce rachat qui vient, entre autres, compléter une pièce manquante dans le puzzle des expertises Microsoft pour ITS Ibelem. »

De leur côté, Sébastien CHIRON et Cédric TONNELLIER, fondateurs de YOUZOU, expriment leur vision « Au-delà de nos missions d’expertises de longues durées, nous avons toujours souhaité pouvoir proposer des solutions complètes à nos clients et dans le même temps proposer à nos collaborateurs de pouvoir travailler sur des offres de bout en bout.

S’associer à ITS Ibelem, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années, nous paraissait donc s’inscrire parfaitement dans cette logique. »