L’agence de presse digitale E-Pige lance un service d’actualité pour les entreprises

Au sein du Groupe média phygital Blitzzz Media, l’agence de presse digitale E-Pige crée E-PigeNews, un nouveau service d’actualité pour les blogs des entreprises, les sites de contenus et la PQR.

Spécialisée Sciences-Techno-Eco-Conso, l’agence de presse digitale E-Pige, rachetée en juin dernier par Blitzzz Media (ContenteoLab, E-Pige, Assistante Plus), permet aux marques à travers leurs blogs, et aux sites de contenus spécialisés (immobilier, emploi, conso, etc.) de proposer désormais à leurs lecteurs, prospects, clients des actualités dans leurs secteurs respectifs, sur le modèle d’un véritable média. La PQR dispose aussi avec E-PigeNews d’une option de suivi d’actualité très spécialisée.

Six fils spécialisés

* E-PigeNews offre plusieurs fils spécialisés : sciences, IT, immobilier, emploi-RH, maison-travaux, voyages.

* Ces fils sont disponibles sur licence ou en consommation sur étagère .

* En complément, les fils sont accompagnés de stocks « froids » régulièrement mis à jour, en consommation également sur licence ou sur étagère.

« Il s’agit d’un service original pour les entreprises, qui se restreignent jusqu’ici à des contenus experts écrits par leurs spécialistes, ou à des actualités corporate » explique Michel FANTIN, CEO de E-Pige. Le suivi de l’actualité pour un professionnel de l’immobilier par exemple, permet d’apporter un contenu de valeur, en lien direct avec les préoccupations de son marché, et ces contenus peuvent aussi contribuer à améliorer la visibilité sur Google de façon plus pertinente que de purs contenus SEO réalisés un fois pour toutes et figés.

E-PIGE : DES SOLUTIONS DIGITALES NOVATRICES, SOUPLES ET ABORDABLES

E-Pige est une e-agence de presse spécialisée notamment dans les contenus BtoB et BtoC à centre d’intérêt. Créée en 2019, elle fait partie de la plateforme de services IT et média de contenus ContenteoLab.

E-Pige répond à l'évolution du mode de consommation de l’information par le grand public et les professionnels, et à la nécessité pour les médias d’avoir une approche multi-canal et pour les marques d’intégrer les contenus dans leurs stratégies.

Presse, médias, sites de contenus… E-Pige propose des solutions novatrices, souples et abordables pour alimenter les rédactions et les content managers sur des thématiques spécialisés. Sciences-Techno-Eco-Conso : des articles, dossiers, interviews, suppléments en print, digital ou social ; des formats sociaux, et des contenus liquides intégrés texte-vidéo-infographie.

DES SERVICES NOVATEURS E-PIGE DÉCLINÉS SELON PLUSIEURS CIBLES PRESSE ÉCRITE ET TV

L’agence propose aux journaux et magazines, ainsi qu’aux chaines de TV verticales ses services ponctuels ou réguliers de créations de contenus qualitatifs spécialisés : sciences, technologies et digital, immobilier, brico-déco-maison, emploi-RH, droits, conseils, conso…

PQR ET GRATUITS

Mise à disposition de la PQR, de la PHR et des gratuits nationaux ou territoriaux d’un service novateur de fourniture de contenus exclusifs ou mutualisés à bas coûts, accessible via une plateforme Cloud pour la commande et le téléchargement sous abonnements.

MEDIAS DIGITAUX, BLOGS ET MARQUES

Pour les médias web et sociaux, des services d’accompagnement et de création de contenus intégrés, optimisés SEO et liquides textes-vidéo-infographies et un outil Saas d’analyse des performances et de data science.

SERVICE EASY-VIDEO

Un outil semi-automatisé de production vidéo adapté à la création de flux économiques, avec un service à la carte : accompagnement par un journaliste pour concevoir le déroulé et le contenu, tournage Smartphone et montage intuitif (en assistance ou en autonomie).

AGENCE DE PRESSE SOCIALE

L’ agence de presse Facebook, Instagram et LinkedIn pour les murs et stories : textes, animations et vidéos. Live Facebook Watch et Télégram, contenus pour webinaires, séries… Portfolios de comédiens, humoristes, réalisateurs youtubeurs…