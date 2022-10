Abell donne des conseils pour célébrer l’Halloween sans parasites

English French

TORONTO, 17 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Halloween approche à grands pas, et bien qu’il soit amusant de voir de fausses araignées, chauves-souris et autres créatures étranges orner votre maison pour les fêtes, une véritable invasion de parasites peut être très effrayante.



« L’Halloween représente tout ce qui est effrayant et flippant, tant que cela n’est pas réel », a déclaré John Abell, président d’Abell Gestion Parasitaire. « Si des créatures comme les chauves-souris, les rats et les araignées envahissent vraiment votre maison, vous risquez de vivre un véritable cauchemar. Nous conseillons aux propriétaires de prendre des précautions contre les parasites, qui pourraient chercher à s’installer pendant les mois les plus frais et profiter des festivités. »

Abell propose les conseils suivants pour célébrer l’Halloween et passer l’automne sans problème de parasites :

Vérifiez que vos décorations entreposées ne contiennent pas de bestioles qui auraient pu s’y nicher au cours de l’année écoulée. Les décorations sont généralement entreposées dans les sous-sols et les greniers, des cachettes de prédilection pour les parasites.

Attendez avant de sculpter vos citrouilles. Les animaux nuisibles comme les rongeurs et les insectes se régalent de citrouilles, surtout si elles sont sculptées et ouvertes pour faire apparaître les fruits à l’intérieur.

N’oubliez pas de ramener à l’intérieur, à la fin de la soirée, le chaudron rempli de bonbons laissé à l’extérieur pour les enfants. Les nuisibles sentiront l’odeur sucrée et se dirigeront directement vers le bol. Conservez les restes de bonbons dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne laissez pas entrer les créatures effrayantes, à moins qu’il ne s’agisse de petits enfants déguisés en fantômes ou en vampires. L’ouverture et la fermeture des portes constituent le moment idéal pour que les nuisibles s’introduisent dans votre maison.

Éliminez les tas de feuilles autour de votre maison. Les nuisibles sont toujours à la recherche d’un endroit sûr pour se cacher et se reproduire.

Scellez toutes les fissures et les crevasses autour des fondations de la maison. Les souris, souvent à la recherche de chaleur, peuvent passer par des trous de ¼ de pouce ou plus.

Inspectez les évents qui mènent à l’extérieur de votre maison, comme les conduits d’évacuation de la sécheuse. Ils constituent un point d’accès privilégié pour les rongeurs.

Vérifiez les interstices sous les portes extérieures et installez des bas de porte pour les fermer. Les araignées peuvent passer par des ouvertures aussi fines qu’une feuille de papier.

Taillez les branches ou les buissons qui se trouvent près de la maison. Ces chemins en bois peuvent constituer des voies d’accès directes aux parasites dans la maison.



Abell Gestion Parasitaire est un chef de file en matière de gestion parasitaire et d’hygiène, qui offre aux entreprises et aux propriétaires des services efficaces, sécuritaires et fiables depuis 1924. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Abell, consultez le site Web : www.abellpestcontrol.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eliana Pasquariello, Abell Gestion Parasitaire, eliana.pasquariello@abellgroup.com