Bombardier présente la Cabine des dirigeants, l’intérieur à trois espaces de travail le plus spacieux offert pour les avions Global 7500 et Global 8000

English French

L’impressionnante configuration à trois zones de la nouvelle cabine offre un design spacieux de bureau ouvert, un espace de travail idéal pour rehausser la collaboration professionnelle et la productivité des réunions

La Cabine des dirigeants présente en grande première le plus récent élément de la collection de fauteuils Nuage , le Cube Nuage , un nouveau meuble polyvalent

La Cabine des dirigeants, combinée aux performances imbattables des avions Global 7500 et Global 8000, crée la solution de productivité d’affaires ultime dans le ciel

ORLANDO, Fla., 17 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle Cabine des dirigeants pour ses avions Global 7500 et Global 8000, offrant son design de bureau ouvert unique et l’intérieur spacieux à trois espaces de travail pour maximiser collaboration professionnelle, productivité et réseautage avec d’autres passagers. Avec trois espaces de travail, de 12 pieds de long chacun, la Cabine des dirigeants offre un degré sans précédent de fluidité et de dégagement pour les jambes, permettant aux équipes d’utiliser l’espace pour rester productives en vol et d’arriver reposées pour des réunions ou événements.



De plus, la nouvelle Cabine des dirigeants présente une configuration et des options de fauteuil novatrices, notamment le tout nouveau Nuage Cube, un meuble polyvalent qu’on peut déplacer dans la cabine pendant le vol pour l’utiliser comme siège, escabeau ou petite table.

La Cabine des dirigeants ajoute aux caractéristiques sans compromis des avions Global 7500 et Global 8000 établissant déjà les normes des avions de leur segment de marché, comme le vol le plus en douceur de l’industrie, des innovations de pointe en cabine, la vitesse la plus élevée et la meilleure performance sur piste. Les clients potentiels des avions Global 7500 et Global 8000 peuvent aussi choisir de configurer leur avion en quatre zones habitables s’ils le préfèrent.

« Avec la mise en marché de la nouvelle Cabine des dirigeants, Bombardier démontre encore une fois que son équipe reste insurpassée dans l’amélioration continue du design de cabine à bord de ses avions de réputation mondiale aux performances record, renforçant encore sa position de chef de file de l’aviation d’affaires d’aujourd’hui, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. La nouvelle Cabine des dirigeants offre aux clients des avions Global 7500 et Global 8000 la configuration de productivité dont ils ont besoin pour transformer leurs avions en outil d’affaires ultime – les avions d’affaires sur mesure les plus impressionnants dans le ciel aujourd’hui. »

Le confort et la connectivité sont des éléments essentiels du design novateur de la Cabine des dirigeants et les trois espaces de travail proposent leurs propres caractéristiques uniques. L’espace Bureau de la Cabine des dirigeants est équipée de quatre fauteuils Nuage – une référence dans l’industrie, offrant le plus grand dégagement pour les jambes de leur marché – et chaque fauteuil est équipé de sa propre grande table latérale pour offrir un espace de travail des plus efficaces. L’espace Réunion de la Cabine des dirigeants est conçu pour maximiser la productivité avec son regroupement de quatre fauteuils formant un espace de réunion élégant face à un très grand buffet avec écran relevable intégré, l’option parfaite pour les vidéoconférences ou les présentations. Enfin, pour faciliter la confidentialité et ajouter à l’intimité et à la tranquillité, l’espace Cadres supérieurs est l’endroit parfait pour examiner une présentation, tenir une conversation confidentielle ou prendre un moment pour relaxer et se rafraichir après un long voyage.

De plus, les deux configurations, qu’elles soient à trois ou quatre zones, intégreront les caractéristiques révolutionnaires qui les démarquent sur le plan de l’expérience passager : système d’éclairage circadien Soleil pour aider à contrer le décalage horaire; contrôle et connectivité révolutionnaires du divertissement en cabine grâce au système de gestion cabine intuitif nice Touch avec écran tactile à DELO; système audio directionnel l’Opéra de Bombardier et écran 4K en option.

L’avion Global 7500 de Bombardier a établi les normes dans l’industrie comme avion d’affaires le plus parfait et, avec l’avion Global 8000, Bombardier a mis en marché un avion phare pour une nouvelle ère. Présenté plus tôt cette année au Salon européen de l’aviation d’affaires EBACE en mai, le biréacteur Global 8000 est l’avion d’affaires sur mesure le plus rapide et à la plus grande autonomie au monde, construit de façon innovante et doté de la cabine la plus saine, assurant sécurité, confort et performances au delà de tout compromis.

Avec une autonomie à l’avant-garde de l’industrie de 8 000 milles marins, la plus basse altitude en cabine de l’industrie et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, l’avion Global 8000 constitue le summum de l’avion d’affaires tout-en-un, procurant aux clients un mélange unique de performances exceptionnelles alliées au vol le plus en douceur et à une expérience passages sans compromis – ce qui en fait le chef de file absolu de la catégorie des long-courriers. En vue d’une entrée en service en 2025, le développement de l’avion Global 8000 est en cours et se déroule comme prévu.

Les coûts d’investissement du développement de la Cabine des dirigeants étaient inclus dans les coûts de lancement de l’avion plus tôt cette année.

Une vignette présentant un aperçu de la Cabine des dirigeants sera exposée au salon américain de l’aviation d’affaires NBAA-BACE 2022 à Orlando (Floride), du 18 au 20 octobre.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000, Signature, l’Opéra de Bombardier, Soleil, Nuage et Nuage Cube sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Des images de la nouvelle Cabine des dirigeants sont disponibles ici.

Information :

Matthew Nicholls

Bombardier

+1 514 243 8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bf23559-b20f-434c-a93c-52af13be47d3/fr