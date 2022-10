LHV UK viis lõpule Bank Northi äritegevuse ostutehingu

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõte LHV UK Limited ja Ühendkuningriigi krediidiasutus Bank North Limited viisid täna, 17. oktoobril 2022 lõpule tehingu, millega LHV UK omandas Bank Northi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) laenutegevuse.

Tehingu lõplikuks hinnaks kujunes 19,7 miljonit naela. See hõlmab endas VKE laenuportfelli mahus ligikaudu 17,9 miljonit naela, 20 töötajat, kliendisuhete ja laenuportfelli juhtimiseks mõeldud infotehnoloogia süsteemi ning koostöösuhteid maakleritega. Toimiva äritegevuse omandamine tähendab, et hetkel veel pangalitsentsi taotlev LHV UK siseneb Ühendkuningriigi VKE laenuturule ja hakkab soetatud laenuportfellist kohe ka intressitulu teenima. VKE laenude väljastamiseks peab LHV UK registreerima ennast ka Annex 1 finantsinstitutsioonina. Tehingu täpsem pikaajaline mõju kajastub LHV Groupi 2023. aasta veebruaris avaldatavas finantsplaanis.

LHV UK teavitas kavatsusest osta Bank Northi äritegevus 11. oktoobri 2022 börsiteates, milles avaldatuga võrreldes tehingu lõpule viimisel sisulisi muudatusi ei tehtud.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV ettevõtetes töötab üle 820 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti seisuga 359 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 132 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





