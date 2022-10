English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 octobre 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de septembre 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 8,9 millions de passagers en septembre 2022 par rapport à septembre 2021 avec 27,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 85,9 % du niveau du trafic groupe du mois de septembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 92,4 % par rapport à 2021, à 204,7 millions de passagers, soit 76,6 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois de septembre 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de septembre 2022 est en hausse de + 3,4 millions de passagers, avec 8,1 millions de passagers accueillis. Il représente 86,1 % du trafic de Paris Aéroport du mois de septembre 2019. En septembre 2022, Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 5,4 millions de passagers (+ 2,5 millions de passagers) , soit 78,7 % du trafic de septembre 2019, et Paris‑Orly 2,8 millions de passagers (+ 0,9 million de passagers), soit 105,3 % du trafic de septembre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 37,5 millions de passagers par rapport à 2021, à 63,8 millions de passagers, soit 77,2 % du niveau de trafic sur la même période en 2019. À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l'exception du Terminal 1, actuellement en travaux. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois de septembre 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,6 million de passagers , à 84,6 % du niveau de septembre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 594 396 passagers , à 85,9 % du niveau de septembre 2019, Asie‑Pacifique + 186 156 passagers , à 41,5 % du niveau de septembre 2019, Amérique Latine + 96 268 passagers , à 75,0 % du niveau de septembre 2019, Moyen‑Orient + 231 879 passagers , à 95,1 % du niveau de septembre 2019, Afrique + 414 521 passagers , à 101,0 % du niveau de septembre 2019 ;

à 84,6 % du niveau de septembre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 594 396 passagers à 85,9 % du niveau de septembre 2019, Asie‑Pacifique + 186 156 passagers à 41,5 % du niveau de septembre 2019, Amérique Latine + 96 268 passagers à 75,0 % du niveau de septembre 2019, Moyen‑Orient + 231 879 passagers à 95,1 % du niveau de septembre 2019, Afrique + 414 521 passagers à 101,0 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 1,6 million de passagers , à 89,0 % du niveau de septembre 2019 ;

à 89,0 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 179 684 passagers , à 80,9 % du niveau de septembre 2019 ;

à 80,9 % du niveau de septembre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de 95 651 passagers , à 100,8 % du niveau de septembre 2019 ;

à 100,8 % du niveau de septembre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 831 806 passagers, en hausse de + 365 124 passagers, à 77,7 % du niveau de septembre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 21,6 %, en hausse de + 0,5 point.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 1,8 million de passagers en septembre 2022, à 9,2 millions de passagers, soit 86,3 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 54,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 78,9 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 2,8 millions de passagers en septembre 2022, à 7,2 millions de passagers, soit 86,7 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 87,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 78,6 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 138 275 passagers en septembre 2022, à 696 096 passagers, soit 92,6 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 89,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 84,4 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 504 901 passagers en septembre 2022, à 1,5 million de passagers, soit 78,2 % du trafic de septembre 2019. Il est en hausse de + 124,4 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 71,6 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté3, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.



Passagers Septembre 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Sept. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 5 366 347 + 2 463 146 42 241 725 + 162.0 % 52 312 793 + 173,7 % Paris-Orly 2 763 035 + 932 919 21 584 809 + 111,9 % 27 123 681 + 118,3 % Total Paris Aéroport 8 129 382 + 3 396 065 63 826 534 + 142,6 % 79 436 474 + 151,9 % Santiago du Chili 1 521 665 + 504 901 13 418 131 + 124,4 % 17 451 739 + 129,0 % Amman 696 096 + 138 275 5 835 186 + 89,6 % 7 316 257 + 113,8 % New Delhi 5 071 521 + 1 851 049 42 179 061 + 80,5 % 55 955 977 + 81,0 % Hyderabad 1 626 223 + 601 230 13 616 595 + 78,2 % 17 966 196 + 71,0 % Cebu 481 230 + 390 834 3 667 186 + 384,4 % 4 227 023 + 367,4 % Total GMR Airports 7 178 974 + 2 843 113 59 462 842 + 87,2 % 78 149 196 + 84,7 % Antalya 4 400 686 + 581 545 24 825 191 + 52,7 % 30 581 780 + 61,9 % Almaty 667 983 + 136 687 5 186 857 + 17,2 % 6 865 747 + 24,1 % Ankara 759 530 - 4 775 6 375 292 + 27,3 % 8 401 285 + 38,0 % Izmir 1 016 522 + 139 912 7 604 939 + 39,5 % 9 828 277 + 47,4 % Bodrum 585 490 + 110 934 3 356 201 + 36,5 % 3 807 388 + 38,0 % Gazipaşa 68 759 - 14 619 559 305 + 34,7 % 732 262 + 49,0 % Médine 522 501 + 379 673 4 287 604 + 319,2 % 5 022 898 + 278,5 % Tunisie 221 063 + 148 781 1 199 648 + 206,4 % 1 332 445 + 194,7 % Géorgie 373 173 + 91 893 2 668 208 + 73,3 % 3 319 581 + 108,4 % Macédoine du Nord 261 728 + 116 494 1 811 168 + 82,2 % 2 208 309 + 92,9 % Zagreb(4) 325 339 + 134 247 2 302 157 + 162,3 % 2 828 855 + 178,1 % Total TAV Airports 9 202 774 + 1 820 772 60 176 570 + 54,9 % 74 928 827 + 63,0 % Autres aéroports 270 434 + 215 992 1 995 813 + 344,8 % 2 173 853 + 279,1 % Total Groupe ADP(5) 26 999 325 + 8 919 118 204 715 076 + 92,4 % 259 456 346 + 97,4 %







Mouvements d'avion Septembre 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Janv. – Sept. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 36 393 + 11 165 298 593 + 78,8 % 381 666 + 84,0 % Paris-Orly 18 308 + 5 338 145 036 + 83,5 % 184 547 + 89,1 % Total Paris Aéroport 54 701 + 16 503 443 629 + 80,3 % 566 213 + 85,7 % Santiago du Chili 9 705 + 1 962 90 880 + 80,3 % 118 229 + 81,6 % Amman 5 614 + 348 51 463 + 63,2 % 66 529 + 81,0 % New Delhi 32 991 + 8 199 286 018 + 48,4 % 382 528 + 49,9 % Hyderabad 12 392 + 2 813 106 735 + 41,0 % 141 172 + 36,8 % Cebu 4 903 + 3 930 34 134 + 281,0 % 39 427 + 260,3 % Total GMR Airports 50 286 + 14 942 426 887 + 53,9 % 563 127 + 52,5 % Antalya 24 868 + 4 635 147 706 + 60,2 % 182 811 + 68,3 % Almaty 5 781 + 744 46 960 + 13,4 % 62 444 + 16,6 % Ankara 4 976 - 1 163 44 864 + 13,5 % 60 712 + 24,7 % Izmir 6 188 + 34 48 207 + 29,2 % 62 417 + 33,1 % Bodrum 3 608 + 278 21 483 + 29,4 % 24 950 + 30,9 % Gazipaşa 476 - 192 4 011 + 15,2 % 5 279 + 27,8 % Médine 3 446 + 1 853 33 892 + 162,0 % 40 768 + 150,4 % Tunisie 1 555 + 994 8 713 + 146,1 % 9 987 + 133,6 % Géorgie 3 482 + 452 26 372 + 36,8 % 33 912 + 57,3 % Macédoine du Nord 2 015 + 284 14 823 + 32,3 % 18 608 + 40,3 % Zagreb(4) 3 945 + 544 31 483 + 56,8 % 41 012 + 65,4 % Total TAV Airports 60 340 + 8 463 428 514 + 44,0 % 542 900 + 50,3 % Autres aéroports 2 006 + 1 084 16 611 + 87,8 % 19 556 + 72,1 % Total Groupe ADP(5) 182 652 + 43 302 1 457 984 + 59,9 % 1 876 554 + 63,4 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. – Sept. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 179 684 13,6 % + 3 673 684 14,7 % Europe + 1 597 510 47,4 % + 18 217 140 45,7 % Autre International



Dont + 1 618 871 39,0 % + 15 624 495 39,6 % Afrique + 414 521 12,6 % + 4 228 132 12,4 % Amérique du Nord + 594 396 12,1 % + 5 344 999 11,3 % Amérique Latine + 96 268 2,3 % + 1 294 346 2,9 % Moyen-Orient + 231 879 5,2 % + 2 195 020 5,2 % Asie-Pacifique + 186 156 3,0 % + 1 056 916 2,3 % DROM-COM + 95 651 3,7 % + 1 505 082 5,5 % Total Paris Aéroport + 3 396 065 100,0 % + 37 515 319 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2022 Var. 22/21 Jan. – Sept. 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 831 806 + 78,2 % 6 470 239 + 118,7 % Taux de correspondance 21,6 % + 0,5 pt 20,4 % - 2,3 pts Taux de remplissage 84,4 % + 9,9 pts 81,5 % + 14,3 pts

(1) Passagers au départ

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.





1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

3 Pour les 9 premiers mois de 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports est en hausse de + 44,4 % par rapport à 2021, représentant 78,9 % sur la même période en en 2019. Bien que le trafic avec la Russie et l'Ukraine représente respectivement 49,1 % et 2,4 % de leurs niveaux de 2019, totalisant 4,6 millions de passagers, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons.

4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

5 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hydearbad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissants serait en hausse de + 97,5 %.

