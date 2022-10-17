BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022

| Source: BOLLORE SE BOLLORE SE

Puteaux, FRANCE



 BOLLORÉ       
        
        
        
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022 
        
Présentation agrégée par jour et par marché      
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché 
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2022FR0000039299301344.59168CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2022FR000003929950004.59TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2022FR00000392991763234.59168XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/10/2022FR0000039299225004.58533AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/10/2022FR0000039299751394.5862CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/10/2022FR000003929990004.58444TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/10/2022FR00000392993130744.59334XPAR 
   Total639469 4.5915   
       
       
       
       
       
        



            
            
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022      
            
Détail transaction par transaction          
            
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:07\:07FR00000392994.6EUR1000XPAR1110262-58625b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:25\:50FR00000392994.6EUR214CCXE00499353013VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:29FR00000392994.6EUR1000XPAR1110262-63745b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:29FR00000392994.6EUR884XPAR1110262-64513b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:29FR00000392994.6EUR116XPAR1110262-64769b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:34FR00000392994.6EUR1000XPAR1110262-65793b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:48FR00000392994.6EUR1000XPAR1110262-67073b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:48FR00000392994.6EUR456XPAR1110262-67585b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:49FR00000392994.6EUR25XPAR1110262-67841b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:49FR00000392994.6EUR226XPAR1110262-68097b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:49FR00000392994.6EUR293XPAR1110262-68353b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:49FR00000392994.6EUR2333XPAR1110262-68609b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:26\:49FR00000392994.6EUR1000XPAR1110262-69121b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:43\:21FR00000392994.59EUR1000AQEU00499358610VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:46\:31FR00000392994.59EUR922XPAR1110262-80641b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:47\:34FR00000392994.59EUR1000XPAR1110262-80897b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:48\:24FR00000392994.59EUR740XPAR1110262-81153b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:50\:20FR00000392994.59EUR246XPAR1110262-81409b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:50\:20FR00000392994.59EUR486XPAR1110262-81921b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 11\:50\:20FR00000392994.59EUR1000XPAR1110262-82177b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/10/2022 12\:11\:55FR00000392994.59EUR5XPAR1110262-89345b284BOLLORE SE ANNULATION
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