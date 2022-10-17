BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022

|BOLLORÉ
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2022
|FR0000039299
|8299
|4.59241
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2022
|FR0000039299
|30134
|4.59168
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2022
|FR0000039299
|5000
|4.59
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2022
|FR0000039299
|176323
|4.59168
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/10/2022
|FR0000039299
|22500
|4.58533
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/10/2022
|FR0000039299
|75139
|4.5862
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/10/2022
|FR0000039299
|9000
|4.58444
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/10/2022
|FR0000039299
|313074
|4.59334
|XPAR
|Total
|639469
|4.5915
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:07\:07
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-58625b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:25\:50
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|2683
|CCXE
|00499353011VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:25\:50
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|214
|CCXE
|00499353013VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-63745b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|884
|XPAR
|1110262-64513b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|116
|XPAR
|1110262-64769b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1184
|XPAR
|1110262-65025b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-65281b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-65537b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:29
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|2103
|CCXE
|00499353314VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:34
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-65793b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:34
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-66049b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:34
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|3551
|XPAR
|1110262-66305b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:48
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|201
|XPAR
|1110262-66561b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:48
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|799
|XPAR
|1110262-66817b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:48
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-67073b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:48
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|500
|XPAR
|1110262-67329b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:48
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|456
|XPAR
|1110262-67585b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|25
|XPAR
|1110262-67841b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|226
|XPAR
|1110262-68097b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|293
|XPAR
|1110262-68353b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|2333
|XPAR
|1110262-68609b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-68865b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:26\:49
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-69121b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:30
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|43
|TQEX
|00499354815VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:32
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-71681b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:32
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|79
|TQEX
|00499354837VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:35
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-72449b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:35
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|3114
|XPAR
|1110262-72705b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-72961b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|878
|TQEX
|00499354852VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|994
|XPAR
|1110262-73217b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|6
|XPAR
|1110262-73473b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|994
|XPAR
|1110262-73729b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:31\:36
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-73985b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:28
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|468
|AQEU
|00499355364VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:28
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|532
|AQEU
|00499355365VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:28
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|12
|XPAR
|1110262-74241b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:35
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|578
|XPAR
|1110262-74497b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:35
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|410
|XPAR
|1110262-74753b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:33\:35
|FR0000039299
|4.6
|EUR
|324
|XPAR
|1110262-75009b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-77057b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|300
|XPAR
|1110262-77313b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|700
|XPAR
|1110262-77569b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|36
|XPAR
|1110262-77825b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|1000
|TQEX
|00499358583VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|260
|XPAR
|1110262-78337b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|1300
|CCXE
|00499358595VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|3700
|CCXE
|00499358597VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|481
|XPAR
|1110262-78593b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:21
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|1000
|AQEU
|00499358610VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/10/2022 11\:43\:22
|FR0000039299
|4.59
|EUR
|259
|XPAR
|1110262-78849b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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