Les LNC célèbrent la Semaine de la science nucléaire

CHALK RIVER, Ontario, 17 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) sont heureux d’annoncer qu’ils célébreront cette année la Semaine de la science nucléaire en organisant des activités et initiatives amusantes et éducatives pour le public. La Semaine de la science nucléaire, qui se tiendra du 17 au 21 octobre, est une célébration internationale d’une semaine qui vise à sensibiliser le public aux contributions, aux innovations et aux possibilités offertes par la science et la technologie nucléaires.



Dans le cadre de la campagne de cette année, les LNC rencontreront des élèves des écoles primaires et secondaires locales dans le cadre d’activités comprenant des visites du campus des Laboratoires de Chalk River, ainsi que des présentations en classe dans les écoles de la région en partenariat avec l’association North American Young Generation in Nuclear (NAYGN). Les LNC organiseront également une série de présentations informatifs en ligne à l’intention du grand public. Ils feront don de dizaines de livres éducatifs aux bibliothèques locales et organiseront des expositions temporaires sur l’énergie nucléaire dans les bâtiments publics des collectivités locales.

« La science et la technologie nucléaires ont amélioré notre vie ici au Canada de bien des façons, qu’il s’agisse de la production d’électricité sans carbone qui assure notre mode de vie ou de la production d’isotopes médicaux indispensables pour diagnostiquer et traiter le cancer », a commenté Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, nous avons la responsabilité de contribuer à sensibiliser le public aux avantages de ces technologies, ainsi qu’à leur fonctionnement et à leur importance pour notre mode de vie ici au Canada. C’est là l’objectif de cette Semaine de la science nucléaire, et nous espérons que les résidents locaux profiteront pleinement des activités que nous avons prévues. »

Parmi les écoles que les LNC visiteront dans le cadre de la Semaine de la science nucléaire, citons l’école St. Francis of Assisi à Petawawa, l’école communautaire Mackenzie à Deep River et l’école secondaire de Pontiac à Shawville. De leur côté, les classes de l’école secondaire St. Joseph’s à Renfrew et de l’école secondaire Jeanne-Lajoie à Pembroke participeront à des visites du campus des Laboratoires de Chalk River.

Les LNC présenteront également des « kiosques portatifs » dans divers lieux publics de la vallée de l’Outaouais, dont la bibliothèque de Petawawa, la bibliothèque de Pembroke, la bibliothèque de Deep River, la bibliothèque de Point Alexander – Laurentian Hills, l’hôtel de ville de Pembroke, le centre communautaire de Pembroke et de la région, l’hôtel de ville de Deep River, la piscine communautaire de Deep River, l’aréna de Deep River et le centre municipal de Petawawa.

Enfin, outre les dons de livres aux bibliothèques locales, les LNC organiseront une série de présentations en ligne et des prises de contrôle de l'équipe des Laboratoires Nucléaires Canadiens sur Instagram destinés à aider les résidents locaux à mieux comprendre certains des projets passionnants et novateurs en matière de science et de technologie nucléaires qui sont en cours aux LNC. Animées par des scientifiques et des experts techniques des LNC, ces présentations éducatives et la narration sur les médias sociaux porteront sur des sujets tels que le projet de parc de l’initiative de démonstration, d’innovation et de recherche sur l’énergie propre (DIREP) des LNC, le programme Actinium-225, le programme de cybersécurité, l’initiative dans la région de Port Hope et une introduction à la science nucléaire, « Nucléaire 101 ».

« Qu’il s’agisse d’énergie propre, de santé publique, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale, au Canada, nous avons de quoi être fiers de nos réalisations en matière de science et de technologie nucléaires », a ajouté M. McBrearty. Et nombre de ces réalisations ont eu lieu ici même, dans notre cour, dans la vallée de l’Outaouais. La Semaine de la science nucléaire est donc une excellente occasion non seulement d’informer le public sur notre secteur d’activité, mais aussi de donner un aperçu de l’important travail qui se fait aux laboratoires de Chalk River. »

Amy Gottschling, vice-présidente de la surveillance scientifique, technologique et commerciale d'Énergie atomique du Canada limitée, a commenté : « La science nucléaire profite directement aux Canadiens grâce au travail que les LNC effectuent pour le gouvernement du Canada en faisant progresser les soins de santé, en décarbonisant notre système énergétique, en renforçant la sûreté et la sécurité publiques et en améliorant la protection de l'environnement. La Semaine de la science nucléaire offre une excellente occasion pour le public de voir comment la science nucléaire améliore notre vie quotidienne. »

Pour en savoir plus sur les LNC et leurs projets et programmes en matière de science et de technologie nucléaires, veuillez consulter le site www.cnl.ca . Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les activités des LNC pendant la Semaine de la science nucléaire, veuillez suivre leurs comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des nouvelles et des mises à jour régulières.

