LHV Groupi 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli käesoleva aasta III kvartalis 10,7 miljonit eurot. Pank teenis kvartaliga puhaskasumit 19,2 miljonit eurot, sellest 2,8 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahaldus teenis III kvartalis 237 tuhat eurot puhaskasumit, kindlustus 432 tuhat eurot puhaskahjumit ning LHV UK Limited’i puhaskahjumiks kujunes 2,8 miljonit eurot.

Konsolideerimisgrupi omakapitali tootlus oli III kvartalis 10,8%. Ettevõtte tulemusi mõjutasid ühelt poolt intressi- ja majanduskeskkonna muutused, teisalt grupi finantsinvesteeringu allahindlused summas 5,2 miljonit eurot. III kvartali puhaskasum oli 5,8 miljoni euro võrra väiksem kui eelmisel aastal samal ajal (-35%) ja 3,2 miljoni euro võrra väiksem kui II kvartalis (-23%).

Grupi konsolideeritud tulud olid III kvartalis rekordilised 44,3 miljonit eurot ehk 8,2 miljonit eurot suuremad kui aasta varem (+23%) ja 6,4 miljonit eurot suuremad kui II kvartalis (+17%). Samas kasvasid kvartali kulud 22,8 miljoni euroni, mida oli 7,6 miljonit eurot enam kui aasta varem (+50%) ja 1,7 miljonit eurot rohkem kui II kvartalis (+8%).

LHV Groupi varade maht kahanes III kvartali lõpuks 6,26 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid kvartaliga 198 miljoni euro võrra 5,17 miljardi euroni (-4%; -44 miljonit eurot II kv). Konsolideeritud laenuportfell kasvas 170 miljoni euro võrra 3,1 miljardi euroni (+6%; +172 miljonit eurot II kv). LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 7 miljoni euro võrra 1,27 miljardi euroni (+1%; -103 miljonit eurot II kv). Finantsvahendajate maksete arv ulatus III kvartalis 5,8 miljoni makseni (-10% võrreldes 6,4 miljoni maksega II kvartalis).

AS-i LHV Group 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 37,1 miljonit eurot ehk 3,8 miljoni euro võrra vähem kui 2021. aasta 9 kuu tulemus (-9%). AS LHV Pank teenis 9 kuuga 51 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 7,6 miljonit ÜK filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 9 kuuga 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 1,2 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Limited’i kahjumiks kujunes 9 kuuga 6,6 miljonit eurot.

III kvartali lõpuks jääb AS LHV Group kehtivast finantsplaanist maha puhaskasumi osas 7,7 miljoni euroga, kuid intressimäärade tõusu tingimustes finantsplaani mahajäämus aasta lõpuks oluliselt väheneb, samas oleneb lõpptulemus krediidikvaliteedist.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2022 II kv 2022 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Neto intressitulu 32 041 27 185 85 013 69 156 Neto teenustasutulu 12 000 11 005 33 351 28 227 Neto finantstulud 228 -345 -1 430 -34 Muud tegevustulud 29 57 51 353 Tulud kokku 44 298 37 903 116 985 97 702 Personalikulu -11 631 -11 746 -33 626 -22 683 Kontorikulud -914 -923 -2 360 -1 383 IT kulud -2 201 -1 561 -5 411 -3 136 Turunduskulud -565 -655 -2 177 -1 715 Muud tegevuskulud -7 502 -6 195 -19 184 -18 018 Kulud kokku -22 813 -21 080 -62 759 -46 936 Kasum enne allahindlusi 21 485 16 822 54 227 50 766 Laenude allahindlus -7 407 341 -7 801 -2 254 Tulumaksukulu -3 331 -3 177 -9 309 -7 591 Puhaskasum 10 747 13 986 37 116 40 921 Vähemusosaluse osa 441 444 1 387 1 516 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 10 307 13 543 35 729 39 405





Bilanss, tuhandetes eurodes sept.22 juuni.22 sept.21 Raha ja raha ekvivalendid 2 735 080 3 054 953 3 769 432 Finantsvarad 373 749 492 539 138 800 Laenud klientidele 3 115 239 2 943 373 2 566 887 Laenude allahindlus -20 537 -18 838 -18 024 Nõuded klientide vastu 12 785 9 183 6 240 Muud varad 46 099 49 646 32 279 Varad kokku 6 262 414 6 530 857 6 495 615 Nõudmiseni hoiused 5 198 733 4 658 731 5 198 733 Tähtajalised hoiused -30 579 707 834 257 838 Saadud laenud 496 239 497 048 563 203 Võlgnevused klientidele 5 664 393 5 863 613 6 019 774 Muud kohustused 91 626 172 082 86 137 Allutatud laenud 110 652 110 368 110 383 Kohustused kokku 5 866 671 6 146 064 6 216 294 Omakapital 395 743 384 793 279 321 sh vähemusosaluse osa 7 671 7 231 7 899 Kohustused ja omakapital kokku 6 262 414 6 530 857 6 495 615





Kasumlikkuse suhtarvud III kv 2022 II kv 2022 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Omakapitali tootlus 10,8% 15,3% 13,5% 20,7% Kulude ja tulude suhe (C/I) 51,5% 55,6% 53,6% 48,0% Riskikulumäär 1,0% 0,0% 0,3% 0,1%

Kvartalit iseloomustas laenumahtude kasv ja klientide aktiivne kaasamine, suuremate äriüksuste tulemused olid head.

Kvartal sisaldas finantsinvesteeringu Bank Northi allahindlust 5,2 miljoni euro ulatuses, kuid uue kvartali alguses teatas LHV selle Ühendkuningriigi finantsasutuse äritegevuse ostust. LHV UK Limited soetas 17,9 miljoni naelase väike- ja keskmise suurusega ettevõtete laenuportfelli, 20 töötaja töölepingud, kliendisuhete ja laenuportfelli juhtimiseks mõeldud infotehnoloogia süsteemi ning koostöösuhted laenumaakleritega. Tehingu lõplikuks hinnaks kujunes 19,7 miljonit naela. LHV UK finantseerib tehingut olemasolevatest omavahenditest. Selle sammuga sisenes LHV UK Limited ÜK ettevõtete laenu turule ja ühtlasi alustas intressitulu teenimist. Samal ajal jätkab ÜK äriüksus finantsvahendajate teenindamist ning LHV UK Limited pangalitsentsi taotlemist.

LHV Panga jaoks oli tegemist seni edukaima kvartaliga. Panga klientide arv kasvas 14 000 võrra (üheksa kuuga on lisandunud 43 000 klienti; +13%). Klientide aktiivsus püsis sõjaeelsel tasemel. Kuigi äriklientide aktiivsus on kõrge, on septembri lõpust märgata mõningast eraisikute kindlustunde langust.

Hoiuste vähenemine tulenes finantsvahendajate hoiustest, samas on LHV Panga laenuportfelli täielikult finantseeritud Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiustest. Panga laenuportfelli 170 miljoni eurosest kasvust tulenes 93 miljonit eurot ettevõtete laenudest ja 77 miljonit eurot jaelaenudest. Laenuportfelli kvaliteet tervikuna on püsinud tugevana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal. Ettevaatavalt suurendati laenude allahindlusi.

Kvartali jooksul alustas LHV õppelaenu pakkumist uute senisest soodsamate tingimustega. See on kasvatanud huvi toote vastu: õppelaenu väljastati septembris viis korda enam kui eelmise aasta samal kuul. Vastavalt Instari atraktiivsete tööandjate uuringule on LHV Pank majandustudengite ja kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Eestis. Rahvusvaheline majandusajakiri Euromoney tunnistas LHV viiendat korda Eesti parimaks pangaks.

LHV Varahaldus näitas aktsiaturgude jaoks keerulisel kvartalil konkurentidest paremaid tulemusi, kui suurimate aktiivselt juhitud LHV pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes kvartalis vastavalt 0,7%, 1,2% ja 1,2%. Hallatavate varade mahtusid mõjutas septembris ka II sambast väljumine, aktiivsete II samba klientide arv kahanes 1% võrra 130 tuhandele. Samas on suurenenud LHV turuosa: fondide mahu järgi oli see kvartali lõpuks ligi 31%, klientide arvu järgi 25%. Lisaks kiitis valitsus heaks eelnõu, mille alusel kompenseerib riik vahepeal peatatud II samba maksed ühes osas 2023. aasta jaanuaris. See samm kasvatab LHV fondide mahtu ligi 110 miljoni euro võrra.

LHV Kindlustuse jaoks oli III kvartal ärimahtude kiire kasvu aeg, kui klientide arv kasvas 152 tuhandeni. Kehtivate kindlustuslepingute arv küündis kvartali lõpuks 219 tuhandeni. Kahjude maht oli planeeritust kõrgem sõiduki- ja kodukindlustuses. Klientide rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel 97% tasemel ka kasvavate mahtude tingimuses.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„Muutused Euroopa majanduskeskkonnas koos kaasneva hinnatõusuga suurendavad pankade jaoks laenuportfellide riske ja hoiustega seotud pikaajalisi kulusid. Samas on LHV laenuportfell püsinud seni kvaliteetsel tasemel, mis koos baasintressimäärade kasvuga lubab eeldada tulude ja kasumlikkuse kasvu lähitulevikus.

Leiame end täna kindlustusäri ja Ühendkuningriigi äritegevusega tuttavas kohas, kuna oleme ka varem uute strateegiliste tegevustega alustanud just keerulises majandusseisus. Kindlustustegevusega oleme küll juba hästi alustanud, kuid pikaajaliselt on suurem osa kasvust ees. Ühendkuningriigis oleme seni keskendunud finantsvahendajatele, mida praegune majanduskeskkond on mõjutanud ärimahtude lühiajalise vähenemise kaudu. Olulisem on siiski mahtude langusest edasine taastumine ning meie soov alustada pärast pangalitsentsi saamist ettevõtetele mõeldud laenutegevusega.

Bank Northi äritegevuse ostmisega saime allahinnatud finantsinvesteeringu asemel testitud ja täielikus valmiduses Ühendkuningriigi ettevõtete laenutegevuse. Oleme tulemusega rahul, sest saame alustada laenutegevusega tingimustes, kus meil on olemas kindel strateegia, kontrollitud nõudlus, head inimesed, maaklerlepingud, tehnoloogia ja täiendav kontor Manchesteris.

LHV Panga puhul tasub esile tõsta laenuportfelli kasvu. Meie kodulaenuportfelli maht ületas miljardi euro ning laenuportfell tervikuna 3 miljardi euro piiri.“



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 840 inimese. LHV pangateenuseid kasutab septembri seisuga 364 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 152 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.







