Ehituslepingu sõlmimine (Icosagen AS’i bioloogiliste ravimite tehas)

AS Nordecon kontserni ettevõte Embach Ehitus OÜ ja ICO Park OÜ sõlmisid töövõtulepingu Kambja vallas, Õssu külas, Eerika tee 1 asuva Icosagen AS’i bioloogiliste ravimite tehase ehitustööde teostamiseks. 1600 m2 suurune ravimitehase hoone koosneb funktsionaalselt kahest osast – esimesele korrusele on projekteeritud arenduslaborid ja rakukultuuride tootmislaborid, teisele korrusele bioloogiliste ravimikandidaatide tootmisüksus, et toota puhasruumi tingimustes kliiniliste katsetuste jaoks terapeutilisi antikehi ja valke.

Teostatavate tööde maksumus on ligikaudu 4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Kogu hoone ja cGMP tehase valmimisaeg on 2023. aasta juuni lõpp.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 670 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.