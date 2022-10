English Dutch

CHRO Gerard Penning vertrekt per 1 december 2022 bij ABN AMRO

ABN AMRO Bank NV maakt vandaag bekend dat Chief Human Resources Officer en lid van de Executive Board, Gerard Penning, per 1 december 2022 vertrekt bij de bank. Dat zijn de bank en Gerard Penning in goed overleg overeengekomen.

Gerard Penning kwam in augustus 2020 bij ABN AMRO in een periode met ongekende HR-uitdagingen, zoals de wereldwijde pandemie, de afbouw van activiteiten in zowel Azië-Pacific als de Verenigde Staten en een aanzienlijke organisatiewijziging in de topstructuur van de bank. Hij leidde de HR-afdeling door turbulente tijden. Zijn aanpak kenmerkte zich daarbij door gedrevenheid en pragmatisme.

Robert Swaak, CEO ABN AMRO: “Wij willen Gerard bedanken voor zijn inzet en de energie waarmee hij de afgelopen jaren de grote uitdagingen op HR gebied bij ABN AMRO heeft aangepakt. Namens het hele bestuur van de bank, wens ik hem veel succes bij de voortzetting van zijn professionele carrière.”

ABN AMRO Press Office

Jarco de Swart

Senior Press Officer

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900 ABN AMRO Investor Relations

Ferdinand Vaandrager

Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6282282









Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage