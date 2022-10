La classifica delle 10 capitali più visitate pubblicata da Visited

TORONTO, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arriving In High Heels pubblica la classifica delle 10 capitali più visitate secondo gli utenti internazionali dell'app di viaggio Visited. Visited è un'app di viaggio che aiuta a rivivere le esperienze di viaggio e offre ispirazione per trovare nuove mete. Grazie a quest'app, gli utenti possono accedere a elenchi di viaggio online con una lista dei desideri e ottenere statistiche personalizzate. La nuova funzione Elenchi presenta luoghi popolari da visitare, come i siti antichi, ma anche elenchi di mete per fare esperienze specifiche, ad esempio spot per le immersioni o luoghi consigliati per tour enogastronomici. Mensilmente, vengono aggiunti nuovi elenchi, poi costantemente aggiornati, per garantire che eventuali cambiamenti nelle destinazioni di viaggio si riflettano nella classifica delle 10 capitali più visitate.



Le 10 capitali più visitate dagli utenti dell'app si trovano tutte in Europa:

Parigi, Francia: è la capitale più visitata al mondo. Parigi offre moltissime attrazioni da visitare, quindi il suo primato non sorprende. Londra, Inghilterra: probabilmente è meglio ammirare la città dall'alto della sua ruota panoramica, il London Eye. Roma, Italia: una città costellata di rovine e scavi, oltre al famoso Colosseo, che attira visitatori da tutto il mondo. Amsterdam, Paesi Bassi: per visitare al meglio Amsterdam, si possono percorrere i suoi canali o pedalare lungo le numerosissime piste ciclabili. Praga, Repubblica Ceca: ospita il famoso Ponte Carlo, che fu costruito in epoca medievale e attraversa il fiume Moldava. Berlino, Germania: Berlino ha una lunga storia e, grazie ai suoi palazzi, è diventata nota nella scena artistica. Città del Vaticano, Vaticano: ospita la chiesa più grande del mondo, la Basilica di San Pietro, ed è la città di residenza del Papa. Vienna, Austria: Vienna è nota per i suoi musei, che sono oltre 60. Inoltre, è la capitale della musica. Bruxelles, Belgio: Bruxelles, famosa per le sue Moules-frites, la birra e il cioccolato, è una città tutta da degustare. Budapest, Ungheria: i visitatori potranno ammirare il famoso Ponte delle Catene e il maestoso Parlamento e godersi un po' di ristoro nei suoi notissimi bagni termali.

Per altre statistiche e liste interattive, i viaggiatori possono scaricare Visited su iOS o Android

Per ulteriori informazioni sull'app Visited e i suoi aggiornamenti più recenti, visitare il sito https://visitedapp.com.

Informazioni su Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation è un'azienda che offre app per dispositivi mobili. La loro app più famosa è Visited. Visited consente agli utenti di mappare tutti i Paesi in cui sono stati o che vorrebbero visitare. Inoltre, offre destinazioni ambite, tra cui siti antichi, spiagge meravigliose, musei d'arte, capitali del mondo e così via. L'app può essere scaricata gratuitamente su iOS o Android ed è disponibile in 30 lingue, incluso il polacco.

