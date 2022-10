Bereit? Auf die Plätze, fertig, los: Die Reise-App „Visited“ wurde um weitere Funktionen erweitert

Mit der neuen Listenfunktion der Visited-App können Nutzer sehen, wie viele berühmte Orte sie bereits besucht haben. Jetzt bietet die App darüber hinaus die Möglichkeit, die digitalen Karten der Nutzer auf Papier ausdrucken zu lassen. Der neue Service ermöglicht es, eine individuell gestaltete Karte auf einem 40,6x50,8 cm großen Poster zu drucken und in die ganze Welt versenden zu lassen.

October 18, 2022 04:30 ET | Source: Arriving In High Heels Corporation Arriving In High Heels Corporation

King City, Ontario, CANADA