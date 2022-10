Partenariat entre Purpose et LifeWorks pour offrir le Fonds de pension Longévité comme option aux promoteurs de régimes de retraite à cotisations déterminées

English French

TORONTO, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec LifeWorks, chef de file des services de tenue de registres et de consultation pour la retraite, afin d’offrir le Fonds de pension Longévité (« Longevité ») de Purpose comme option pour les promoteurs de régimes de retraite à cotisations déterminées à compter d’aujourd'hui.



Le Fonds de pension Longévité est le premier organisme de placement collectif de revenu viager conçu pour les Canadiens à la retraite. Similaire aux régimes de retraite à prestations déterminées, Longévité se distingue des autres organismes de placement collectif en incorporant le groupement des risques liés à la longévité pour procurer un revenu à vie aux retraités canadiens. Sa conception unique lui permet de suivre les investisseurs tout au long du processus de planification de la retraite, de l’épargne-retraite (« accumulation ») au versement de revenu durable pendant la retraite (« désaccumulation »).

« Le défi de transformer des actifs financiers en un revenu de retraite durable est considérable et ne fait que s’aggraver avec la diminution du nombre de Canadiens ayant un régime de retraite à prestations déterminées auprès de leur employeur », affirme Fraser Stark, président, Plateforme de retraite Longévité à Purpose Investments. « Nous avons a conçu Longevité dans le but d’obtenir des résultats semblables à ceux d’un régime à prestations déterminées, mais l’a démocratisé pour qu’il soit accessible à tous. Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante, car grâce à notre partenariat avec LifeWorks, nous sommes ravis d’offrir cette innovation à encore plus de personnes. »

LifeWorks est une filiale en propriété exclusive de TELUS, qui fait maintenant partie de TELUS Santé, suite à sa récente acquisition. En tant que l’un des principaux agents de tenue de registres au Canada, il est un chef de file dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de mieux-être, y compris les régimes de retraite.

« La protection de la longévité est l’un des défis les plus difficiles à relever pour les régimes de retraite à cotisations déterminées », affirme Idan Shlesinger, vice-président exécutif et président, Solutions retraite et financières. « Chez LifeWorks, nous sommes inspirés par le Fonds de pension Longévité de Purpose Investments et nous sommes ravis d’être les seuls agents de tenue des registres de régimes de retraite à cotisations déterminées au Canada à offrir ce produit de placement innovant aux régimes de retraite. »

Ce partenariat constitue une autre étape dans la relation continue entre Purpose et LifeWorks. Avant le lancement de Longevité le 1ᵉʳ juin 2021, ainsi qu’au début de 2022, LifeWorks effectuait des examens actuariels du fonds. Les résultats de ces examens ont confirmé que Longevité pouvait réaliser les taux de revenu viager initiaux et que ces taux devraient augmenter au fil du temps dans la plupart des cas.

Puisque Longevité est accessible sur la plateforme de LifeWorks, il sera plus facile pour les promoteurs de régimes d’intégrer une solution de désaccumulation sans heurt au régime de leurs participants qui n’ont pas accès à un régime de retraite à prestations déterminées. Il s’agit de la prochaine étape du plan de Purpose visant à intégrer le fonds dans plusieurs programmes de parrainage de régimes afin d’aider à redéfinir la retraite pour les Canadiens qui n’ont pas accès à un régime de retraite à prestations déterminées.

À propos du Fonds de pension Longévité

Le Fonds de pension Longévité est le premier produit lancé par Purpose Investments dans le cadre d’une nouvelle plateforme de solutions de retraite holistiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Longevité et sur la mission de Purpose consistant à aider les Canadiens à redéfinir leur retraite en leur offrant un revenu à vie, veuillez consulter le site Retirewithlongevity.com/fr.

À propos de Purpose Investments

Purpose Investments Inc. (« Purpose Investments ») est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 13 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

