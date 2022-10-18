Wi-Fi Alliance®任命Kevin Robinson担任首席执行官

得克萨斯州奥斯汀, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®宣布任命Kevin Robinson担任总裁兼首席执行官。Robinson将于2022年10月20日Edgar Figueroa卸任后就职。Figueroa自2007年起担任总裁兼首席执行官，并于今年早些时候宣布了他的 卸任计划 。



Wi-Fi Alliance新任总裁兼首席执行官Robinson表示：“很荣幸能够带领这支团队进入下一个市场影响和宣传时代。我的首要任务是通过利用和扩大Wi-Fi行业这一无与伦比的创新引擎，确保Wi-Fi对于全球各地的人们来说仍然是首屈一指的连接技术和最伟大的数字均衡器。未来几年，Wi-Fi Alliance将继续通过连接来拓展可能的领域，我们期待培养一个不断增长的产品与服务创新者社区，共同应对最紧迫的机遇。”

Robinson是为Wi-Fi Alliance供职十五年的资深成员，他将领导该组织的900多家成员公司在其全球影响力的下一篇章中发挥独特作用。在过去七年中，Robinson担任Wi-Fi Alliance营销副总裁，领导了该组织许多最具变革意义的举措，并一直是推动Wi-Fi和Wi-Fi Alliance成为全球协作论坛的主要大使。加入Wi-Fi Alliance之前，Robinson曾担任美国陆军步兵上尉。Robinson将身怀领导下一个Wi-Fi复兴的非凡热情履新首席执行官岗位，他坚持不懈地为Wi-Fi提供必要的频谱，倾听充满活力且多样化的Wi-Fi行业的需求，并引领下一波只有Wi-Fi才能实现的市场创新。

Wi-Fi Alliance董事会主席Carlos Cordeiro表示：“我谨代表董事会感谢Edgar十五年来领导公司运营和对组织不懈的贡献，正是他使Wi-Fi成为全球经济无处不在的根本驱动因素。随着我们迈入新一代增长和与会员公司开展合作的阶段，Kevin深谙他所继承的传统以及充满活力的Wi-Fi Alliance对我们行业持续成功的重要性。Kevin是一位富有远见的领导者，他将为这家杰出的行业机构注入活力，应对新的全球挑战并抓住未来的机遇。”

随着Wi-Fi Alliance不断推动Wi-Fi的采用和发展，Robinson计划引领行业拓展和统一的发展进程。他计划专注于三个特定领域：确保充分且统一的全球Wi-Fi频谱、深化整个更广泛Wi-Fi生态系统的参与度和凝聚力，以及发展Wi-Fi Alliance组织以确保其与所服务的行业同样灵活。

Wi-Fi Alliance拥有900余家会员公司，处于推动Wi-Fi技术采用的前沿。Robinson致力于保持组织的活力，并积极招募下一代领导者、企业家和创新者加入Wi-Fi Alliance。Robinson将帮助Wi-Fi Alliance拓展对 Wi-Fi CERTIFIED ™ 的全球认知，并发展成为一个领先的合作论坛，领导频谱政策新时代，扩大无线连接所带来的经济效益。

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Wi-Fi Alliance® 是为用户提供Wi-Fi®的全球性公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将每个地方的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成7.5万余项Wi-Fi认证 。Wi-Fi CERTIFIED™认证印章标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中承载着超过一半的互联网流量。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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