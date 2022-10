Ændring af porteføljeforvalter for afdeling Globale Aktier Indeks KL under Investeringsforeningen BankInvest

København K, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S skal på vegne af Investeringsforeningen BankInvest meddele, at afdelingen Globale Aktier Indeks KL pr. 1. november 2022 skifter porteføljeforvalter.



BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har siden 2019 haft videredelegeret porteføljeplejen for afdelingen Globale Aktier Indeks KL til BlackRock Investment Management (UK) Limited. Denne videre­delegation ophører og porteføljeplejen vil blive varetaget af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S pr. 1. november 2022.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør